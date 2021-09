Manifestazione No Green pass: stazione blindata, 100 agenti e militari schierati |FOTO

100, tra agenti e militari, stanno presidiando vari punti di accesso alla stazione di Bologna ed è previsto il pattugliamento di tutta l'area circostante. E' questo il "dispositivo" delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa previsto per la manifestazione dei "No green pass" organizzata oggi in stazione a Bologna e in altri scali italiani.

L'intenzione del "Popolo autogestito pacifico" sarebbe quella di bloccare i treni a partire dalle 15 del pomeriggio fino a sera, come si legge in un volantino circolato su Telegram, dove sono stati riportati indirizzi e numero di telefono personali di esponenti delle istituzioni, compresi quelli del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha denunciato l'episodio e risposto: "Non mi faccio intimidire".

La stessa ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese ha chiarito: "Non saranno ammesse illegalità in occasione delle iniziative di protesta nei pressi delle stazioni ferroviarie pubblicizzate sulla rete per la giornata di domani" e ha espresso "la più ferma condanna per gli attacchi mossi con toni inaccettabili sulla rete contro esponenti di Governo, politici, medici e giornalisti in relazione al green pass e alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19". La titolare del Viminale aggiunge: "Tutti questi episodi sono oggetto di indagini da parte della polizia giudiziaria". E conclude: "Non verranno tollerati minacce e inviti a commettere reati utilizzando il web".