No-green pass, dopo i mille manifestanti in Piazza Maggiore parte la raccolta firme

Erano circa un migliaio ieri sabato 24 luglio a Bologna e da domani in via dell'Arcoveggio parte la prima raccolta di forme. Intanto sui social si scambiano info sui locali che non chiedono la certificazione vaccinale

Si sono dati appuntamento in Piazza Maggiore ieri pomeriggio per dire, tutti insieme, no al green pass. Erano un migliaio e la maggior parte di loro è venuta a conoscenza dell'evento attraverso i social, dove sono stati comunicati data e ora dell'evento (che si è svolto anche in altre città fra cui Roma, Napoli, Udine, Reggio Emilia, Torino e Verona) che di fatto si potrebbe definire 'manifestazione spontanea'. Bandiere tricolore e qualche slogan contro la campagna vaccinale, poche mascherine indossate.

E intanto domani, sempre a Bologna (in via dell'Arcoveggio) partirà anche la prima raccolta firme no-green pass, accostata a un "dibattito programmatico". Nei gruppi Facebook dedicati a questo tema gli utenti chiedono di scambiarsi informazioni sui locali che non chiederanno la certificazione vaccinale per accedere ai servizi.