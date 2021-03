No-Mask a Bologna, un centinaio in corteo per la città

Ieri pomeriggio passeggiata No-Mask a Bologna. Un centinaio di persone si sono incontrate ai Giardini Margherita di Bologna e poi hanno passeggiato per il centro, per poi finire la manifestazione in piazza Maggiore.

La protesta rientra in una serie di proteste svolte in diverse città, contro le restrizioni dovute al Covid-19, anche a Bologna è stato contestato lo strumento dei Dpcm e la stessa emergenza sanitaria e i numeri delle terapie intensive.

Scortati da alcuni agenti della Digos, i manifestanti, al grido di "libertà" sono andati sul crescentone. Tra gli organizzatori, Mattia Florulli del pub Halloween, tra gli esercenti "ribelli" e multati diverse volte.