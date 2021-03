Passeggiata no-mask in centro: arrivano le multe

Sanzionata oltre la metà dei partecipanti. In via Indipendenza avevano sfilato in una sessantina

Più della metà dei partecipanti -una sessantina- alla passeggiata no mask dello scorso sabato sono stati sanzionati dalla polizia per aver violato l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici. La notizia arriva dagli ambienti della questura.

La manifestazione aveva preso luogo nei giorni immediatamente successivi al passaggio della provincia di Bologna in zona rossa. L’iniziativa, lanciata sui canali social, aveva avuto luogo sabato scorso intorno alle 18:00. I partecipanti si erano dati appuntamento in Piazza Nettuno, per poi intraprendere una passeggiata in gruppo senza dispositivi di protezione lungo il centro cittadino, percorrendo via indipendenza e poi attraversando la zona Universitaria, sino al ritorno in Piazza Nettuno. La Polizia li ha identificati e li ha sanzionati per la violazione delle normative anticovid-19, sanzioni che riceveranno a casa, e che vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro.