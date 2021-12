No Passante: corteo sfila lungo via San Donato

Sono circa 300 i manifestanti che hanno sfilato stamane sul cavalcavia di San Donato a Bologna sopra la tangenziale-autostrada A14, bloccando per alcuni minuti anche lo svincolo in entrata e uscita alla tangenziale.

Partito davanti alla chiesa di San Donnino, il corteo ha percorso il ponte prima verso il Pilastro, poi nel senso opposto. Alla manifestazione partecipano comitati, realtà ambientaliste, no Tav e formazioni di sinistra come Potere al Popolo.

"Allargare un’autostrada e una tangenziale è in contraddizione con quanto espresso nella dichiarazione di emergenza climatica del Comune di Bologna: how dare you?" si chiede la Rete delle lotte ambientali bolognesi prendendo a prestito uno slogan di Greta Thunberg.

"Nn ha alcun senso approvare opere che aumenteranno traffico, inquinamento ed emissioni di CO2 per poi affannarsi a mitigare o compensare i danni" è il ragionamento, in polemica con le mitigazioni previste nella fase due della realizzazione dell'opera, compensazioni volute dal Comune che, secondo i comitati e le associazioni "sono conferme di mitigazioni già presenti nel progetto, oppure promesse di interventi futuri".

Per questo l'appuntamento è per il prossimo 16 gennaio, quando "si dovrebbe chiudere la conferenza dei servizi che approverà il progetto di allargamento. Saremo di nuovo in piazza -promette la Rete- per una nuova protesta molto rumorosa".