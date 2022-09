La lunga marcia dalla Bassa al Corno: carovana ambientalista contro Passante e Seggiovia

Una camminata dalla Croce del Biacco fino alla scuola di musica popolare Ivan Illich: è l'iniziativa organizzata per sabato 3 settembre da Aria Pesa, Bologna for Climate Justice, Legambiente, Amo Bologna, Extinction Rebellion e Fridays for Future insieme a Wu Ming Foundation per far conoscere "l'impatto devastante del progetto di allargamento del Passante di Mezzo".

L'iniziativa, come fanno sapere gli organizzatori, si inserisce nel più ampio programma de 'I sollevamenti della Terra', la marcia che partirà il 2 settembre da Ponticelli e giungerà l'11 settembre al Corno alle Scale e che proprio il 3 settembre arriverà a Bologna per approfondire il tema del Passante di Mezzo. Il 4 la marcia attraverserà la città, facendo tappa per l'ora di pranzo al bosco urbano dei Prati di Caprara, per poi dirigersi a Casalecchio di Reno.

"Durante la camminata- si legge nell'invito al 'No Passante Trek'- vedremo i prati dove dovrebbero sorgere i cantieri del Passante, attraverseremo i quartieri che ne subiranno l'impatto e soprattutto invertiremo il punto di vista consueto: quello dell'automobilista che osserva distratto i luoghi che scorrono oltre il guardrail e magari pensa: 'toh, guarda, che bella campagna vicino alla città senza domandarsi, al contrario, come appare l'autostrada a chi vive in quella campagna". Il ritrovo è per le 14.30 di dopodomani sul sagrato della chiesa di San Giacomo della Croce del Biacco.

Da qui, si raggiungerà lungo un percorso di 9 chilometri la rotonda dell'Arcoveggio, dove alle 18 ci sarà l'incontro con le marciatrici e i marciatori provenienti da Ponticelli. "La serata continuerà con una cena comunitaria, un dibattito che vedrà il Passante tra i temi di discussione, e la musica a cura della scuola di musica popolare Ivan Illich". (Bil/ Dire)