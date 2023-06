No Passante occupano la Tangenziale, traffico deviato: "Il 2050 troppo tardi, emissioni da abbattere ora" | VIDEO

Tangenziale bloccata per protesta. E' scattata come annunciato il blocco chiamato da Extinction Rebellion per protestare contro l'allargamento del Passante e in generale per l'abbattimento delle emissioni di gas serra. Circa duecento persone hanno infrorcato a piedi nel primo pomeriggio di oggi l'uscita sette bis della Tangnziale di Bologna in direzione San Lazzaro, entrando poi nella corsia Sud. Il traffico in quella dirzione è stato fatto così deviare verso altre strade con uscita obbligatoria in corrispondenza di Bologna Stalingrado.

"2050 è troppo tardi" si legge nello striscione di apertura del corteo, riferimento alla data in cui teoricamente la legge europea fissa il raggiungimento delle zero emissioni nette. "Il Passante non lo vogliamo, noi vogliamo aria pulita", intonano i partecipanti.