No vax, Bonaccini denuncia: "Anche il mio indirizzo personale nella chat, vogliono intimidire"

Bonaccini nel mirino dei no vax? Così pare, almeno da quanto pubblicato dal presidente dell'Emilia-Romagna sui social. Sulla chat Telegram "Basta dittatura" è partita una chiamata per comunicare i recapiti personali di "tutti i ministri, tutti i capi di partito, cosiddetti virologi criminali, tutti i presidenti di regione, il c... figliuolo, manipolatori ..." in altre parole di quelli che chiamano "m.... criminali".

"Anche il mio nome - con indirizzo e recapito telefonico - è tra quelli diffusi nella chat dei No Vax, che su Telegram invitano alla ribellione contro la 'dittatura sanitaria' - ha scritto Bonaccini sui social - straparlano di libertà ma vogliono intimidire. Già segnalato il fatto alle autorità competenti. Basta".

Domani, 1° settembre, giorno in cui scatteranno l'obbligo di Green pass per i trasporti, il "Popolo autogestito pacifico" riunito nella chat "Basta dittatura" manifesterà nelle stazioni, anche a Bologna, a partire dalle 14.30.

"Episodi GRAVISSIMI E INACCETTABILI - scandisce Bonaccini - ho già segnalato il fatto alle autorità competenti perché si è superata la soglia della legalità. Personalmente non mi lascio intimidire. Questi attacchi non fanno altro che stimolarmi nel mio lavoro per portare fuori dalla pandemia la nostra comunità".