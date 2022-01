Disservizi e disagi negli hub vaccinali: si muove la Procura, due indagati

Non solo imbrattamenti dei no vax a portare impicci alla campagna vaccinale. All'indice anche comportamenti ritenuti "strumentali" che recano rallentamenti al regolare svolgimento delle attività negli hub. Così sono bollati dalla Procura di Bologna alcuni episod verificatisi nei giorni scorsi in alcuni punti dedicati ai vaccini anti covid sul territorio metropolitano. Episodi finiti sotto la lente di ingrandimento e che hanno già portato all'iscrizione di due soggetti nel registro degli indagati. Entrambi dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio.

Non si tratterebbe di casi isoalti, ma di una somma di situazioni analoghe, registrate in luoghi differenti, con protagonisti diversi. Unico però l'epilogo, il danno provocato all'attività vaccinale. Lo sottolinea il procuratore Giuseppe Amato rimarcando che vista "la rilevanza che tali azioni assumono nell'attuale contesto di emergenza" sanitaria la Procura ha deciso di muoversi, ritenendo che alcune vicende verificatesi nei nostri hub, "siano state caratterizzate da condotte strumentali". A metterle in atto persone che si sono presentate per le vaccinazioni, per poi assumere "comportamenti che hanno portato a ritardi e disservizi nel regolare flusso dei vaccini", sottolinea ancora il Procuratore.

Al momento ci sono due indagati, per distinti episodi, ma - chiarisce Amato - le indagini proseguono e si sta procedendo ad assumere ulteriori informazioni dall'azienda sanitaria. Non è detto dunque che elenco degli indagati - no vax o meno che siano - che pretestuosamente provacono disservizi, sia destinato ad allungarsi.

(foto di repertorio)