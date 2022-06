No vax. Bagnoli, Ordine dei medici: "Non ci faremo intimidire"

"Non ci lasciamo intimidire, proprio per niente". Lo assicura il presidente dell'ordine del medici di Bologna, Luigi Bagnoli, dopo il blitz no vax dei giorni scorsi in via Zaccherini Alvisi in occasione del giudizio disciplinare su un medico. Come riporta l'agenzia Dire.

Ospite stamane del congresso regionale di Anaao, presente il segretario nazionale del sindacato Carlo Palermo, Bagnoli ha ricevuto la solidarietà della segretaria regionale del sindacato Ester Pasetti "per la porcheria dell'altro giorno".

"A volte - ha replicato Bagnoli nel suo intervento - sembra di incontrare persone che vivono in una bolla da cui non si riesce ad uscire. Si sono presentati dicendo che quello che somministriamo non è un vaccino e che nascondiamo i morti. Capite - ha aggiunto Bagnoli alla platea dei colleghi - che è difficile avere un'interlocuzione in queste condizioni. Ma non ci lasciamo intimidire, proprio per niente".