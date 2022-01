No vax, De Paz: "Giù le mani dalla Shoah" | VIDEO

Il paragone tra le restrizioni anti-covid e la Shoah, spesso tirato in ballo dai no vax durante le loro manifestazioni, è una provocazione inacettabile. Lo afferma il presidente della Comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, questa mattina in Comune per presentare il programma delle iniziative organizzate per il Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio.

"La storia non si strumentalizza – ammonisce De Paz, come riporta la Dire – la storia è fatta di elementi che devono definire necessariamente e con grande precisione verità e documentazione. Strumentalizzare la storia per definire condizioni che manifestano un'insofferenza sociale non è adeguato al contesto. Certamente non lo è rispetto a questi temi". Secondo il presidente della Comunità ebraica, dunque, "la questione della pandemia e della condizione sociale che oggi le nostre città vivono quotidianamente, non possono e non si possono permettere di accogliere anche questo tipo di provocazione".