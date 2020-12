Nodo di Casalecchio, parte la gara. Cantieri aperti entro il 2021

Nodo di Casalecchio, si parte. È stato pubblicato oggi da Anas (Gruppo FS Italiane) il bando di gara che, con 135 milioni di euro, dà il via libera all'infrastruttura. Un’opera che concorrerà - affermano da viale Aldo Moro- insieme al Passante, a snellire e decongestionare il traffico del territorio, a beneficio dei residenti della Città Metropolitana di Bologna e dell’intera arteria viaria regionale.

L'intervento, messo a gara da Anas, si riferisce in particolare allo stralcio nord per la realizzazione di un nuovo tratto di strada della ‘Porrettana’, lungo circa 2,1 chilometri - di cui 1,2 km in galleria - che si svilupperà parallelamente all’autostrada A1 tra le abitazioni e la linea ferroviaria Bologna-Pistoia. I lavori comprendono anche la realizzazione di una parte dello svincolo di Faianello, che collega l’asse principale all’esistente Statale 64.

“Oggi è una giornata importante non solo perché diventa concreta una delle opere fondamentali per la viabilità l’Emilia-Romagna- afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini- ma anche perché in un momento difficile come quello che stiamo attraversando in questo 2020 dominato dall’emergenza sanitaria, chiudiamo l’anno con un impegno che guarda al futuro. Un ulteriore tassello che ridisegna la mobilità della regione in modo moderno e sostenibile e che apre nuovi cantieri portando lavoro e sviluppo”.

“Un altro passo importantissimo verso un traguardo storico per la nostra città- aggiunge il sindaco del Comune di Casalecchio, Massimo Bosso-. Nel 2021 partiranno i cantieri che risolveranno definitivamente il congestionamento nel centro abitato di Casalecchio di Reno. Grazie alle scelte compiute insieme alla Regione negli scorsi anni, appena aggiudicata la gara non si perderà ulteriore tempo per la realizzazione della disamina degli ordini bellici, già svolta anticipatamente, e potremo partire con il cantiere vero e proprio dell'opera”.

Le offerte digitali dovranno essere caricate sul portale acquisti di Anas entro le 12 del 18 gennaio 2021 e la durata prevista dei lavori è di 3 anni.

L’intervento rientra nel progetto complessivo denominato “Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno”, che comprende la realizzazione di una variante integrata (ferroviaria e stradale) finalizzata al completamento infrastrutturale del corridoio appenninico della valle del Reno, con la contestuale riorganizzazione del centro urbano di Casalecchio di Reno. L’intervento stradale, dello sviluppo complessivo di circa 4 km, è suddiviso in uno “stralcio nord” (oggetto di questo appalto) e in uno “stralcio sud”.