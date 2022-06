Nodo di Rastignano e lavori a San Ruffillo, Forza Italia insiste: "Sperimentate il doppio senso di marcia"

"Aprire il doppio senso di marcia sul tratto già realizzato sul nodo di Rastignano utilizzando i prossimi giorni di lavori sul ponte di San Ruffillo come test". Continua a insistere la consigliera regionale bolognese Valentina Castaldini, che questa mattina ha presentato una risoluzione in Regione. Da tempo la questione per Forza Italia è sul piatto, e già Castaldini aveva avanzato perplessità sulla gestione della viabilità locale.

"Da domani al 18 giugno sono programmati i lavori di ripristino del Ponte di San Ruffillo a Bologna, è previsto il senso unico alternato che porterà a code interminabili nella parte Sud della città di Bologna". Allora perché -si chiede Castaldini "non utilizzare questi 10 giorni come test, intanto per evitare la paralisi totale del traffico in una parte della provincia, e poi per capire se davvero l’apertura del doppio senso del nodo di Rastignano abbia un impatto insostenibile, come affermato dalla Regione nello studio del 2020?".

La parola d’ordine per la consigliera forzista "è allora sperimentare, perché nei prossimi 10 giorni niente potrà essere peggio e più insostenibile, per i cittadini, di rimanere ore in coda per andare al lavoro, tornare a casa o utilizzare i servizi per colpa di scelte dell’amministrazione".