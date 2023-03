Nodo di Rastignano, il cantiere viaggia con tre mesi di ritardo

Tre mesi di ritardo. Sono quelli che ad oggi sconta il cantiere del nodo di Rastignano, che dovrebbe essere realizzato entro la fine del 2024. Ma per la ricerca di eventuali ordigni bellici e le opere che devono compiere altri gestori di servizi pubblici, il rischio è che il taglio del nastro del secondo lotto possa slittare all’anno successivo. A dare conto della road map aggiornata dell’infrastruttura è stato il Pd durante un incontro nei propri circoli con il consigliere delegato della Città metropolitana alle infrastrutture Paolo Crescimbeni. La Città metropolitana però mostra ottimismo ed è convinta di poter assorbire in fretta il ritardo accumulato così da chiudere il cantiere nei tempi prefissati.

La campagna d'ascolto del Pd

Nel frattempo il Pd bolognese si è già attivato per avviare un monitoraggio “considerata l’importanza dell’opera, la sua valenza sovracomunale e le implicazioni che le fasi del cantiere creeranno sulla viabilità di Rastignano”, e per tutte queste ragioni avvierà una fase di ascolto coinvolgendo anche gli amministratori locali e metropolitani. Il monitoraggio servirà soprattutto a recuperare il ritardo accumulato “garantendo così la data confermata di fine lavori” così da “condensare al minimo possibile le tempistiche dei lavori che comportano maggiore disagio sulla viabilità esistente per i residenti”.

Nel 2019 l'inagurazione del primo lotto

Del nodo di Rastignano si parla da oltre 35 anni e dovrebbe essere finalmente completato entro la fine dell'anno prossimo. Le difficoltà più grandi di questo secondo lotto riguardano la realizzazione di un nuovo viadotto da 260 metri sul fiume Savena e di una galleria artificiale per passare sopra la linea ferroviaria Bologna-Firenze. Il primo tratto (poco meno di 3 km) che collega la Fondovalle Savena con la tangenziale è stato inagurato, dopo una lunghissima attesa, nell'agosto del 2019.