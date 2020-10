Tumore al seno, “Non solo rosa”: appuntamenti dedicati alla prevenzione

A ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’associazione onlus “Dipetto” promuove “Non solo rosa”, una serie di appuntamenti che hanno l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie oncologiche al seno, ma anche quello di fornire consigli e indicazioni per curare al meglio il proprio corpo e la propria salute.

Gran parte delle iniziative in programma si svolgeranno online per evitare i rischi legati all’emergenza Covid-19. Tra queste, il corso “Fai movimento… incontra il benessere!”, che prevede lezioni di pilates della durata di 40 minuti, che verranno trasmesse sulla pagina Facebook dell’associazione il lunedì e il giovedì alle ore 19 e il martedì e il venerdì alle 9.

Gli appuntamenti

Da lunedì 5 ottobre partirà inoltre il ciclo di video online “Perle di benessere”, sempre sulla pagina Facebook dell’Associazione Dipetto, che proporrà consigli, suggerimenti e informazioni da parte di numerosi esperti su molteplici aspetti della prevenzione del tumore al seno, delle modalità per affrontare le fasi precedenti e successive alla malattia, della cura della salute e del proprio corpo: lunedì 5 ottobre, “Prevenzione del tumore al seno e medicina cinese” a cura di Gabriele Bovina, agopuntore e psicoterapeuta; mercoledì 7 ottobre, “La prevenzione inizia dentro di noi. Amore, resilienza ed elasticità: gli ingredienti per affrontare le esperienze spiacevoli della nostra vita”, a cura di Noemi Mercuri, psicologa e psicoterapeuta; venerdì 9 ottobre, “Il ruolo della frutta nella nutrizione del paziente oncologico”, a cura di Alessandra Cremonini, biologa nutrizionista; sabato 10 ottobre, “Buon umore è l’alleato perfetto per la forma fisica e la produttività. Porta il buonumore nella tua vita personale e professionale”, a cura di Claudia Poppi, life & business coach e counselor nutrizionale a indirizzo psicosomatico e sistemico; lunedì 12 ottobre, “La prevenzione delle neoplasie del cavo orale”, a cura di Gianluca Cazzoli, odontoiatra; martedì 13 ottobre, “Oculistica viva – occhi e cervello, come migliorare la vista”, a cura di Marzio Vanzini, medico chirurgo, specialista oculista e esperto di agopuntura; mercoledì 14 ottobre, “Psicopillola: le 7 semplici attività quotidiane a costo zero che favoriscono il benessere: I.s.o.g.r.a.m.”, a cura di Cristina Sciacca, psicologa psicoterapeuta; giovedì 15 ottobre, “Movimento e tono dell’umore”, a cura di Monica Corazza, operatrice olistica e pilates trainer; venerdì 16 ottobre, “L’importanza degli esercizi per il pavimento pelvico”, a cura di Sara Capponcelli, massoterapista e chinesiologa; mercoledì 21 ottobre, “Una salute ordinata! Il ruolo dell’osteopatia nel potenziamento della salute”, a cura di Elisa Alberghini, osteopata specializzata in medicina di terreno e osteopatia dell’età evolutiva; giovedì 22 ottobre, “Macchie della pelle della regione mammaria: estetica o prevenzione?”, a cura di Vera Tengattini, specialista in dermatologia e medicina estetica; venerdì 23 ottobre, “Cosa hanno in comune una aragosta e uno spazzolino da denti? Come uscire dalle trappole delle abitudini? Falle tue alleate e migliora gli stili di vita”, a cura di Claudia Poppi; sabato 24 ottobre, “La prevenzione delle carie”, a cura di Gianluca Cazzoli; lunedì 26 ottobre, “Ricostruzione mammaria”, a cura di Pietro Loschi, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica; martedì 27 ottobre, “Trattamento delle cicatrici post interventi”, a cura di Sara Capponcelli; giovedì 29 ottobre, “La prevenzione nei bambini”, a cura di Gianluca Cazzoli; sabato 31 ottobre, “Piacersi di nuovo è possibile”, a cura di Pietro Loschi.

Sabato 17 e martedì 20 ottobre sarà poi possibile accedere su prenotazione allo “Spazio di ascolto per colloqui individuali e di coppia”, curato dalla psicologa psicoterapeuta Cristina Sciacca, che proporrà presso lo studio della dottoressa o via Skype consulenze personalizzate della durata di 45 minuti indirizzate a persone che hanno avuto importanti esperienze legate alla salute. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 348.8102169 o scrivere all’indirizzo crisciacca@ libero.it

Lunedì 19 ottobre, giovedì 19 novembre e venerdì 11 dicembre, in corso Italia 82, il biologo nutrizionista Marco Mai sarà disponibile per visite gratuite su prenotazione, in collaborazione con la Farmacia Soldà.

Venerdì 30 ottobre alle ore 20.30 presso il Teatro Fanin (piazza Garibaldi 3/c) andrà in scena “Brain, cosa ti dice la testa? Razionalità contro creatività: chi avrà la meglio?”, spettacolo teatrale di raccolta fondi a favore dell’Associazione “Dipetto”. Costo del biglietto € 15; prenotazione obbligatoria al numero 366.5752819.

Per sensibilizzare alla prevenzione l’Associazione “Dipetto” ha inoltre destinato il ricavato del 5×1000 al programma di check-up gratuito #Iononrischio per donne e uomini di età compresa dai 40 ai 50 anni (massimo 100 partecipanti). A partire dal mese di ottobre saranno aperte le prenotazioni e da novembre inizieranno gli esami, grazie al patrocinio del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romangna, e dell’Istituto di Scienze Neurologiche e alla collaborazione dei Poliambulatori Diagnosis e Centro Fisio. In particolare sono previsti l’elettrocardiogramma eseguito da un medico cardiologo, l’assetto lipidico (colesterolo totale, Hdl, Ldl, trigliceridi, glicemia), e l’esame emocromocitometrico e morfologico con formula leucocitaria al microscopio ottico e piastrine. Per prenotazioni contattare il Poliambulatorio Diagnosis al numero 051.056 5179.

“Mi complimento con le volontarie dell’associazione Dipetto – dichiara Valentina Cerchiari, Vice Sindaco e Assessore ai Servizi sociali – perché nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, sono riuscite ugualmente a trovare una soluzione per celebrare il mese della prevenzione del tumore al seno. A loro va il merito di aver mantenuto in questi mesi i rapporti con le loro associate attraverso una piattaforma online, che ora permetterà di proseguire le attività di sensibilizzazione lungo tutto il mese di ottobre, anche grazie alla disponibilità di una fitta rete di esperti che forniranno consulenze specialistiche”.

Dove non indicato, per partecipare alle attività è obbligatorio prenotarsi telefonando all’Associazione “Dipetto” al numero 370.3045798, o inviando una mail all’indirizzo info@ associazionedipetto.it