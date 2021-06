Pianoro, non vuole che l'amica si vaccini: "Infermiere aggredito"

Un coordinatore infermieristico sarebbe stato aggredito dall'accompagnatore di una utente, in coda per effettuare la vaccinazione anti-covid. Lo riporta il sindacato Uil-Fpl, che in una nota condanna l'episodio e chiede ad Ausl più controlli e sorveglianza, soprattutto negli hub vaccinali.

Secondo quanto riportato i fatti sarebbero avvenuti venerdì. A fine giornata una donna era stata chiamata per coprire l'esubero di una dose di Pfizer, ma al momento del'ingresso nell'hub vaccinale la stessa donna sarebbe stata rincorsa e avvicinata da un soggetto, entrato superando forzatamente il check-in, che l'ha strattonata e le ha intimato di non vaccinarsi. Gli animi si sarebbero surriscaldati e un coordinatore infermieristico, nel tentativo di separare i due, è stato colpito a sua volta.

“Ci ritroviamo ancora una volta a denunciare atti di violenza nei confronti del personale sanitario“ chiosano Massimo Aufieri e Paolo Palmarini, rispettivamente responsabile sindacale in Ausl e segretario metropolitano. "Siamo sbigottiti, al solo pensare che questi atti dopo oltre un anno di pandemia" continuano i due che aggiungono: “E' opportuno valutare in tutti questi fondamentali contesti la predisposizione di servizi di vigilanza a tutela del personale dipendente e dei cittadini tutti”.