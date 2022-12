L'anno se ne va. Ecco cosa ricorderà Bologna di questo 2022

Il 2022 lo ricorderemo quello del ritorno alla (relativa) normalità, dopo gli anni durissimi della pandemia. Siamo tornati a vivere le nostre vite, ad abbracciarci, a toglierci la mascherina ad affollare strade e locali, purtroppo non i cinema.

Anche la città è tornata vivace, nel bene e talvolta nel male, con le notizie di cronaca anche tragiche. Abbiamo affrontato un inverno mite e quindi il super caldo estivo e la siccità, passando per gli incendi e le alluvioni, e poi le azioni più efferate, gli omicidi e la violenza, gli incidenti e le fatalità.

Il 2022 però è quello del ritorno della guerra in Europa, con l'aggressione russa in Ucraina, mentre in autunno palazzo Chigi è passato al centro-destra. Quello che sta per concludersi è stato l'anno della prima presidente consiglio donna del paese, Giorgia Meloni, a capo di un partito, Fratelli d'Italia, che in pochi anni ha "sbaragliato la concorrenza".

Bologna Today ha cercato di raccontare ciò che è accaduto sotto le due torri e ringrazia i lettori per la fiducia accordata. Ripercorriamo i fatti più salienti dell'anno in città:

Guerre, non solo Ucraina: l'accoglienza e le storie

Anche Bologna organizza la macchina dell'accoglienza per chi fugge dall'Ucraina in guerra, soprattutto donne, minori e anziani, visto che la legge marziale proibisce agli uomini under 65 di lasciare il paese. Tra manifestazioni, appelli, donazioni e solidarietà, tra le storie che chi hanno maggiormente colpito, quelle che hanno coinvolto i più fragili, chi lo era anche in patria e chi lo è divenuto a causa del conflitto. Come, per citarne alcuni, l'infermiera che ha perso le gambe durante un bombardamento, un bambino di 5 anni, la sua giovane mamma e un ragazzo di 28, feriti di guerra da "Proiettili studiati e costruiti per offendere il corpo umano", aveva commentato il professor Cesare Faldini, chirurgo ortopedico del Rizzoli. O le storie di chi fragile era già in patria, pazienti oncologiche disabili, accolti nei nostri ospedali.

Sicuramente è stampata nella memoria di tutti la foto vincitrice di Mehmet Asan vincitrice del Siena Photo Awards: Mustafa, 6 anni, e di suo padre Munzir al-Nazzal, siriani. Il bimbo è nato senza gambe e braccia a causa del gas nervino che la madre incinta ha respirato durante un attacco chimico, il papà ha perso la gamba nel 2016, a causa di una bomba. E nonostante tutto l'immagine intitolata “Hardship of Life” li ritrae sorridenti. Entrambi sono in cura al Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio. Il comune ha accolto l'intera famiglia che è anche richiedente asilo.

La guerra si è portata dietro anche la crisi del gas, proveniente in larga parte dai quei paesi, e l'aumento del costo dell'energia che si ripercuote su bollette di imprese e cittadini. A dare una mano, è stato un inizio dell'inverno ritardato che ha fatto slittare più volte l'accensione dei termosifoni.

La lotta e la morte di mister Sinisa

Non ce l'ha fatta Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna. Il tecnico si è spento il 16 dicembre all’età di 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia mieloide acuta. Il 13 luglio del 2019 annuncià in conferenza stampa di essere malato di leucemia.

Siccità: "E-R hot spot del cambiamento climatico"

Mancanza di piogge e caldo torrido con la nostra regione che chiede lo stato di emergenza. "Hot spot del cambiamento climatico - l'ha definita parlando a Bologna Today il climatologo Stefano Materia - dove la temperatura aumenta più velocemente del resto del pianeta, e le piogge estive stanno diminuendo (e diminuiranno) in maniera sensibile".

E sempre in tema di cambiamenti climatici, un'altra notizia del 2022 riguarda il Tecnopolo all'ex manifattura tabacchi che diventa anche Centro ONU per comprenderli e analizzarli.

Terremoto 2012: sono passati 10 anni

Alle ore 4.03 di domenica 20 maggio 2012 una scossa di magnitudo 5.9, a una profondità di 6,3 km, colpì la porzione settentrionale dell'Emilia-Romagna, tra le province di Bologna, Reg­gio Emilia, Modena e Ferrara. Alla prima, seguirono altre scosse. La terra avrebbe tremato ancora alle ore 9 di martedì 29 maggio (5.8 gradi Richter e profondità 10 km) con epicentro localizzato più a ovest rispetto alla precedente scossa. Sono passati 10 anni da quello che è stato definito "il primo terremoto economico della storia" poichè si è abbattuto fortemente sul tessuto produttivo.