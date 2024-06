Portici, le notizie della settimana (17-23 giugno)

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ciao, sono Michele Maestroni e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Due incidenti mortali in sette giorni

Settimana nera per le strade bolognesi: sono due gli incidenti mortali che si sono verificati in sette giorni. Domenica è morta a Medicina una giovane mamma di 35 anni, Elena Lavinia Iordache, dopo aver perso il controllo della sua auto. Mercoledì, invece, un motociclista a Sasso Marconi. Il giorno prima ci sono stati ancora due gravi incidenti, a San Pietro in Casale e a Malalbergo.

Omicidi confessati, condannati e presunti

Rimane in carcere Andriy Borysyak, il 38enne ucraino reo confesso dell’omicidio del connazionale Roman Matvieiev brutalmente aggredito nel suo appartamento in via Ferrarese e morto in ospedale lo scorso sabato. Il gip ha convalidato il fermo dell’uomo che era stato rintracciato al Pilastro. Nelle aule della Corte d’Assise di Bologna è stata confermata la condanna in appello del femminicida della 26enne Kristina Gallo. E Giampaolo Amato, il medico accusato dell’uccisione della moglie e della suocera, ha fornito la sua versione dei fatti.

Scontri manifestanti-polizia al Don Bosco e proteste per la Palestina

Dodici feriti tra manifestanti e polizia, quattro attivisti denunciati e tanta rabbia. È il bilancio delle tensioni tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine che sono esplose di nuovo al parco Don Bosco. Giovedì si sono verificati nuovi scontri in occasione del taglio di alberi previsto dal progetto del tram. Una vicenda che, com’è naturale, ha avuto strascichi per tutto il resto della settimana. Gli studenti e le studentesse, invece, hanno dato vita a due nuovi presidi in favore della Palestina: uno all’Accademia delle Belle Arti e uno in rettorato.

Le body-cam sui treni funzionano? E il problema della casa (ancora)

Per garantire la sicurezza propria e dei passeggeri, Trenitalia ha avviato dal 1 marzo la sperimentazione delle body-cam su trenta capotreni. Benedetta Della Rovere ha analizzato gli effetti sui treni locali. Continua invece il viaggio di Gianluca Notari nel mondo del diritto all’abitare, questa volta nei grandi studentati privati in città.

“Noootte prima degli esaaami…”

Se questa settimana vi siete ritrovati a canticchiare ‘Notte prima degli esami’ di Antonello Venditti… Tranquilli, non siete soli. A Bologna sono circa 7mila i candidati e le candidate alle prese con la maturità. Ma come hanno trascorso la notte prima della fatidica prima prova il rettore dell’Università Giovanni Molari, la cantante Cristina D’Avena e l’attore Giorgio Comaschi? Erika Bertossi se l’è fatto raccontare in una bella intervista.

La domenica sportiva

Manca soltanto una settimana al passaggio del Tour De France in città e Bologna si è già tinta di giallo. È stato annunciato anche uno speciale tour delle Dolomiti dedicato a persone con disabilità, anche questo in partenza la prossima domenica. E se il difensore Riccardo Calafiori, impegnato con la nazionale maschile negli Europei, vi ha fatto tornare voglia di Bologna: qui ci sono le date dei prossimi impegni dei rossoblù.

