Cartoline dal 2022 che se ne va, tra curiosità e storie che scaldano il cuore

Non solo le notizie di cronaca, quelle che hanno interessato i nostri lettori, ma anche le buone nuove e quelle più curiose. Dai racconti di chi c'è la fatta o ha deciso di cambiare vita, ai lunghissimi amori, alle storie che riguardano la natura e gli animali, alle passioni divenute lavoro, alle idee e alla creatività della città. Ripercorriamo insieme quelle del 2022.

L'orma di un gatto vecchia 2mila anni

Il campanile e la cripta della cattedrale di San Pietro apre al pubblico con le sue ben quattro campane, messaggi e graffiti dei campanari, opere e ossari, ma anche un gatto che ha lasciato la sua "firma" registrando così la sua esistenza nella storia.

La facciata mai vista

Passando davanti alla basilica di San Petronio, ci siamo chiesti come sarebbe oggi uno dei simboli della città se fosse stata completata. Eccoci accontentati: vengono proiettati alcuni dei progetti, mai realizzati, per il rivestimento della facciata, che hanno impegnato la città e gli architetti nel corso dei secoli.

La proposta di matrimonio al concerto di Vasco

Una colonna sonora d'eccezione, la migliore possibile per i due giovani fan di Vasco Rossi, originari di Marcianise (Caserta). Sulle note di Toffee, lui le ha chiesto di sposarlo e lei ha risposto "sì".

Il distributore che parla in dialetto

Una divertente iniziativa che parte a luglio: quando si fa benzina in alcuni distributori automatici i passaggi sono spiegati in dialetto bolognese e sono circa una quarantina sul territorio metropolitano. La voce è di Gaia Chon, attrice e performer bolognese, e ancor più curioso il fatto che abbia origini cinesi.

Una SPA per i pet

Piscina riscaldata, per il movimento in assenza di peso, asilo diurno. Niente di strano se i clienti non fossero pet, cani e anche gatti. Apre a Bologna in via del Chiù.

Eredità al Comune: per anziani e bisognosi

Un corposo lascito al Comune di Bologna, ma a una condizione: quella di "dare ospitalità a persone in stato di bisogno" e prendersi cura degli anziani. E' la decisione di due donne decedute nel 2022.

Un milione e mezzo di euro provenienti da un altro lascito sono investiti nella Neuropsichiatria dell’età pediatrica dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche (presso il Sant’Orsola).

Compra casa e trova le ossa

Dopo aver acquistato un appartamento, nel sottotetto del condominio, un macabro ritrovamento: ossa umane all'interno di un sacco. Niente a che fare con il crime: è stato accertato che l’edificio, molti anni fa, era di proprietà di un professore di medicina legale che le usava per i suoi studi.

Re Carlo III laureato all'Alma Mater

C'è una laurea all'Università di Bologna nel curriculum del nuovo Re d'Inghilterra, Carlo III, che nel 2022 raccoglie l'eredità lasciata dalla Regina Elisabetta, morta ieri all'età di 96 anni.

Le notizie che scaldano il cuore

Rino, gli errori e la voglia di ricominciare

Sta pagando per i suoi errori Rino, pugliese trasferito in città, ma vuole lavorare. Quando parte l'appello su Bologna Today, Alessandro ha deciso di dargli fiducia, nonostante Rino stia scontando gli arresti domiciliari. A settembre firma un contratto di lavoro.

Ovociti donati 14 anni fa: dopo il tumore aspetta due gemelli

Le donne che congelano gli ovuli al Sant'Orsola possono scegliere di donare gratuitamente gli ovuli non utilizzati ed è così che Giovanna, 41 anni, dopo aver combattuto, e vinto, il tumore al seno è rimasta incinta.

Damiano (dei Maneskin) e Giorgia a Pianoro per Ziggy

Damiano David (dei Maneskin) e Giorgia Soleri adottano un micio dell'Oasi felina di Pianoro, distrutta da un incendio e poi nel mirino dei ladri. Ribattezzato Ziggy, il gattino era arrivato con diversi problemi di salute. Poi una storia su Instagram e da lì l'adozione.

I fenicotteri scelgono Crevalcore

Un gruppo di 25 fenicotteri rosa - Phoenicopterus roseus (Pallas 1811) - decide di fare tappa presso le ex vasche dello zuccherificio di Crevalcore. Nonostante la specie sia presente in quasi tutto l'emisfero occidentale e in parte quello orientale, solo dal 1993 ha iniziato a insediarsi in colonie e a riprodursi nel nostro paese.

L'ultimo tema della figlia scomparsa

La figlia portata via a 13 anni da una grave malattia e, a due anni dalla richiesta, alla mamma è finalmente arrivato l'ultimo tema composto dalla ragazza.

Salvi i lavoratori della ex Saga Coffee

Dopo mesi di presidio davanti ai cancelli, una firma mette fine all'incubo di un'altra chiusura in Appennino e dà la certezza di un lavoro ad almeno 137 persone, perlopiù donne.

Olga, Gigi gli schermidori messi in salvo dalla guerra

La Virtus ospita tanti schermidori ucraini pagando loro vitto, alloggio e allenamenti. E il coach virtussino Terenzio diventa CT della Nazionale ucraina.

Aristide e Pia: 80 anni insieme

Aristide Cati, 99 anni, e Pia Venturi, 97 anni hanno festeggiato 80 anni di matrimonio. Il traguardo di un'unione felice, il segreto è: "Volersi bene e rispettarsi reciprocamente".

Il nonno-partigiano non c'è più. Eliana realizza il suo desiderio

Eliana, il 25 aprile ha letto l'intervista di Bologna Today al partigiano Renato Romagnoli (che fra le sue imprese cita anche la battaglia di Porta Lame): "Mio nonno era nella brigata partigiana con il signor Romagnoli. E' stato emozionante leggere le parole di chi ha vissuto quei tempi assieme lui e mi farebbe molto piacere poterlo incontrare per farmi raccontare qualcosa di quel tempo e di quelle esperienze". E così è stato.

Storie di rinascita