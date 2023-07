Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Giro tondo

Si direbbe: “ti ricordi via de’ Carbonesi?”. Quanto abbiamo parlato di via de’ Carbonesi? Ve lo dico io: troppo. Succede che dopo i lavori di rifacimento del manto stradale, terminati a marzo, la via riaprisse al traffico, ma solo temporaneamente. L’amministrazione aveva infatti deciso di pedonalizzare, nei weekend, il tratto tra via d’Azeglio e via Tagliapietre: era una prova, che a quanto pare è andata male. Fratelli d’Italia, Ascom e varie altre rappresentanze avevano da subito protestato, Lepore e giunta avevano tirato dritto e dall’8 aprile scorso la viabilità era stata modificata. Il sabato, dicono, gente ce n’era. La domenica no. E allora si torna indietro: niente più sperimentazione, niente più pedonalizzazione. “È una grande notizia: è giusto che rimanga aperta” ha detto trionfante Stefano Cavedagna, capogruppo in comune di Fratelli d’Italia. La faccenda sembra chiudersi qui: brava l’opposizione a fare l’opposizione, brava l’amministrazione ad ascoltare. Bravi tutti, ha vinto lo sport.

Breve scadenza

I calcoli delle amministrazioni locali e della Regione per la ricostruzione post-alluvione ammontano a 9 miliardi di euro. È una cifra alta, ma per la “locomotiva d’Italia” – Meloni dixit – sembra ragionevole. Per la ricostruzione, dopo una lunga e insensata attesa, il Governo ha nominato Francesco Paolo Figliuolo, proprio l’uomo che aveva guidato l’Italia nel periodo buio della pandemia. Una figura rispettabile, quantomeno per la divisa che non smette mai di indossare. La sua missione, però, sembra non iniziare con le migliori premesse. Dei 9 miliardi richiesti, al momento ne sono arrivati meno di un terzo, peraltro spalmati in tre anni. Qualcuno ha parlato di numeri gonfiati, cosa che ha fatto infuriare la Regione, ma al momento non ci sono elementi per dire che queste elucubrazioni abbiano davvero influito nel processo decisionale del Governo. Inutile dire che Bonaccini, Lepore e il resto degli amministratori locali siano arrabbiati. Anche perché, la missione di Figliuolo al momento è a breve scadenza. Il disegno di legge del ministro Musumeci parlava di una ricostruzione plausibile in cinque anni con possibilità di proroga di altri cinque anni. L’incarico di Figliuolo, invece, ha durata inferiore ad un anno. E poi? E poi ancora non si sa. Come non si sa quando arriveranno i fondi necessari alla ricostruzione. I Comuni hanno bisogno di liquidità e molti di questi, specialmente quelli più colpiti, hanno già finito il carburante. C’è bisogno alla svelta di un pit-stop, o la locomotiva rischia di fermarsi.

Corona d’alloro

Mercoledì 5 luglio Patrick Zaki si è laureato all’Università di Bologna: 110 e lode in lettere moderne, curriculum Gemma (European Master in Gender and Women Studies). Lo ha fatto però a distanza, in videochiamata dall’Egitto. Alla discussione di laurea erano presenti il rettore Giovanni Molari, la coordinatrice del master Rita Monticelli e, in collegamento, il sindaco Matteo Lepore. Giacca blu, camicia bianca, capelli tagliati e barba più o meno curata: Patrick Zaki è sembrato felice e in salute. Resta però l’assurdità di una storia che non sembra vedere la fine. I continui rinvii delle udienze da parte della giustizia egiziana farebbero crollare anche i più temerari: “Lo studio è stata la mia resistenza” ha detto lui sorridente. La prossima udienza è ora fissata al prossimo 18 luglio. Anche se Bologna d’estate è un inferno, saremmo tutti ben contenti di vederlo qui.

Avanguardia

Dal mio profano punto di vista, tutto ciò che riguarda ricerca medica e scientifica ha sempre un ‘non so che’ di magico. C’è qualcosa di futuristico, e anche di ludico, nella chirurgia del terzo millennio. Sostituire l’uomo con la macchina è una paura-utopia relegata alla letteratura sci-fi e cyberpunk degli anni Settanta e Ottanta. Sostituire pezzi di persone con altri pezzi di persone ha invece qualcosa di molto romantico e molto umanistico. È la resistenza dell’essere umano all’uberfuturo, della carne e dei sentimenti alla funzionalità contemporanea. Tutto questo per dire che lo scorso lunedì il Policlinico Sant’Orsola ha tenuto una conferenza stampa per raccontare la storia di Veronica: 25 anni, diverse patologie che l’affliggono, e da alcune settimane prima testimone di un trapianto di rene in anestesia locale. Esatto: era sveglia. Un risultato raggiunto per la prima volta: una storia di resistenza, di speranza e di umanità semplicemente straordinaria. Il futuro è al servizio dell’uomo: l’umanità è morta, viva l’umanità.

Bestie

Due fatti di cronaca, durante questa settimana, hanno riguardato il maltrattamento di altrettanti cani. Il primo si è verificato in un comune dell’Appennino bolognese: una donna ha dimenticato il proprio cane all’interno del bagagliaio della sua auto durante le ore più calde. Nonostante l’intervento dei Carabinieri, purtroppo l’animale è morto. Sulla donna sono in corso gli aggiornamenti per accertarne le responsabilità. Diversa sorte per un piccolissimo cucciolo di cane – ancora con il cordone ombelicale attaccato al corpo – rinvenuto all’interno di un sacco dell’immondizia a Dozza. Fortunatamente si è salvato.

Accidenti

Forse diminuire la velocità di marcia è davvero necessario. Sospinta dalle polemiche, la delibera Città 30 è diventata realtà lo scorso 1° luglio, e a tal proposito già si parla di monitoraggi e possibili modifiche alla delibera. Giusto, sbagliato, ognuno la pensa come la pensa. Ci sono però i dati, e sono allarmanti. Gli incidenti mortali, a Bologna, sono in aumento: dai 12 del 2021 si è passati ai 23 del 2022. Nel 2021 c’erano ovviamente le restrizioni per il Covid e dunque si girava meno in auto, ma la media di quasi due decessi al mese è comunque un numero davvero troppo elevato. I numeri si ingrandiscono se viene preso in esame tutto il territorio metropolitano: 56 morti nel 2022, 5.475 le persone ferite. Infine, è da sottolineare che il 72% degli incidenti avviene in strade urbane, proprio quelle in cui l’amministrazione ha puntato la lente di ingrandimento. Città 30 o no, è logico che questi numeri inducano a trovare a delle soluzioni.

Multe a piedi

18 euro e 20 centesimi: questo l’importo della multa rifilata dalla Polizia Locale ad un pedone multato perché camminava in strada anziché sotto i portici che portano a San Luca. “Un episodio spiacevole” lo ha definito l’assessora Valentina Orioli, “una barzelletta” invece è la stilettata arrivata da Fratelli d’Italia. Spiacevole lo è sicuramente, comico anche.

Sicurezza

Il ministero dell’Interno ha sbloccato un importante finanziamento per aumentare la sicurezza in città. Tre le zone definite “strategiche” in cui si concentrerà lo sforzo delle forze dell’ordine: stazione, Galleria Due Agosto e Piazza XX Settembre. “Come primo cittadino – ha detto il sindaco Lepore – considero la sicurezza un diritto dei cittadini e un ambito nel quale dobbiamo svolgere a Bologna una lotta senza quartiere né tregua. Seguiamo con grande attenzione un dialogo costante con la cittadinanza e raccogliamo centinaia di segnalazioni alla settimana”.

Sport city

Basket, ma non solo. La Fortitudo ha cambiato proprietà: il nuovo proprietario è Stefano Tedeschi, che al closing acquisirà il 100% delle quote societarie. Tedeschi, ex arbitro di calcio e dirigente sportivo, guiderà una cordata di una decina di imprenditori. La Effe ha anche annunciato il nuovo allenatore, che sarà Attilio Caja. Lato Virtus, digeriti gli addii di Weems e Teodosic, sono arrivati i rinnovi di Cordinier e di capitan Belinelli. La Segafredo ha poi annunciato di aver raggiunto un accordo con due azzurri: si tratta di Bruno Mascolo, ex Brindisi, e di Achille Polonara, ex Zalgiris Kaunas.

Tennis: a settembre torna a Bologna, dal 12 al 17 settembre la Coppa Davis; qui le info su programma, biglietti e su come seguire gli allenamenti. Infine il calcio: sono stati sorteggiati i calendari della prossima Serie A. La prima sarà di lunedì: il 21 agosto il Bologna se la vedrà in casa contro il Milan, e la seconda sarà in trasferta contro la Juventus. Inizio decisamente difficile, ecco.

