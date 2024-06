Notte bianca a San Lazzaro: le modifiche al traffico

In occasione della Notte Bianca di San Lazzaro di Savena, venerdì 7 giugno dalle 19:00 alle 24:00 torna la festa di strada lungo le vie del centro cittadino pedonalizzato.

Chiusura al traffico con istituzione del divieto di transito sulla via Emilia nel tratto compreso fra via Kennedy e via Caselle dalle ore 18,30 del giorno 07/06/2024 alle ore 00,00 del giorno 08/06/2024.

QUI L'ORDINANZA