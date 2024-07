Notte bianca in via San Mamolo, ecco i provvedimenti al traffico

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Via San Mamolo si prepara alla sua “Notte bianca”, in programma giovedì 11 luglio dalle 18 a mezzanotte. La festa è stata organizzata dall'associazione culturale Talenti e prevede negozi aperti, musica dal vivo, spettacoli, live music, dj set, stand gastronomici e molto altro ancora.

Modifiche al traffico

Per l’occasione, via San Mamolo sarà pedonalizzata dalla porta fino a via dell'Osservanza. Inoltre saranno in vigore le seguenti limitazioni:

via San Mamolo, da piazza di porta San Mamolo a via dell’Osservanza, divieto di transito veicolare

via Santissima Annunziata, divieto di transito veicolare

via dell’Osservanza, all'incrocio con via San Mamolo, obbligo di svolta a destra

via San Mamolo, all'incrocio con via dell’Osservanza, obbligo di svolta a sinistra

viale Aldini, all’incrocio con via San Mamolo, divieto di svolta a destra

viale Panzacchi, all’incrocio con via San Mamolo, divieto di svolta a sinistra

Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili, veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine.