Arriva la Notte bianca in via D'Azeglio, tutte le modifiche al traffico

È in programma per giovedì 6 luglio la “Notte bianca in via d’Azeglio”, organizzata dall’associazione culturale Talenti. Per l’occasione, dalle 17 di giovedì 6 luglio all'1 di venerdì 7 luglio, il Comune ha adottato dei provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione nelle vie d’Azeglio, delle Tovaglie, Solferino, Paglia e San Procolo. Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili.

Le variazioni al traffico (dalle 17 del 6 luglio all'1 del 7 luglio)

Sono tre le strade chiuse al traffico: via Solferino, via delle Tovaglie (all’intersezione con via D’Azeglio) e via San Procolo.

Via D'Azeglio: divieto di transito veicolare da piazza di Porta San Mamolo all'intersezione con via Urbana eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili, via Marsili eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine.

Via delle Tovaglie: divieto di transito veicolare da via Paglia a via D'Azeglio a posti auto a servizio di disabili e veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine.

Via Solferino: divieto di transito veicolare da via Paglia a via D'Azeglio a posti auto a servizio di disabili e veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine.

Via Solferino: senso unico alternato regolato da da via Paglia a via D'Azeglio, da movieri accesso e uscita da via Paglia.

Via delle Tovaglie: senso unico alternato regolato da via Paglia a via D'Azeglio, da movieri con accesso e uscita da via Paglia

Via Paglia: senso unico alternato regolato da movieri da via Solferino a via delle Tovaglie

Via San Procolo: divieto di transito veicolare. Senso unico alternato regolato da movieri con accesso e uscita da via Tagliapietre.

Dalle ore 13 del 6 luglio all’1.00 del 7 luglio in via d'Azeglio divieto di sosta con rimozione forzata, così come da piazza di Porta San Mamolo all'intersezione con via Urbana e via Marsili su tutta la sede stradale.

I veicoli degli accedenti a passi carrabili dovranno transitare a passo d'uomo in queste strade solo se accompagnati da movieri dell'organizzazione della manifestazione.

Le linee bus urbane ed extraurbane subiranno modifiche di percorso e di fermata.

La sospensione del telecontrollo SIRIO di via D'Azeglio, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del 6 luglio 2023.A