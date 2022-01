Notte di Capodanno: presidi delle forze dell'ordine, chiuso un locale in centro

Oltre 100 tra poliziotti, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e personale del 118 schierati per la notte dell'ultimo dell'anno nel centro storico, con feste e assembramenti vietati per via dell'aumento dei contaggi da covid.

Le forze dell'ordine sono state coordinate dalla sala allestita in questura.

Da via Cesare Battisti, un 40enne ha denunciato l'aggressione da parte di un gruppo di persone e ha riportato una ferita al sopracciglio. Sul posto sono arrivate le volanti che hanno controllato un locale, dove erano presenti una cinquantina di persone, quindi è stato chiuso dalla polizia amministrativa per 5 giorni. La questura fa però sapere che in città le norme sono state rispettate, in linea generale.

Diverse le segnalazioni per tafferugli tra ubriachi.

(Foto Cristina Vignali)