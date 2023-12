Notte di sangue in Piazza dell'Unità: accoltellato 19enne

Era intorno all'una e mezza di notte tra venerdì e sabato scorsi, quando si è presentato al Pronto soccorso sanguinante e con delle ferite alla schiena, dicendo agli infermieri di essere stato accoltellato. Insieme a lui un amico, che ha raccontato agli infermieri che la vittima, un 19enne di origini straniere e senza documenti, era stata aggredita quella stessa sera in Piazza dell'Unità, in Bolognina, da una persona sconosciuta.

Sull'accaduto ora stanno indagando i Carabinieri, giunti sul posto subito dopo aver ricevuto la chiamata del personale dell'Ospedale Maggiore. A partire dal viaggio tra il presunto luogo dell'accoltellamento e il Pronto soccorso. Né il 19enne né l'amico, infatti, hanno chiamato un'ambulanza ma un taxi. In queste ore i militari stanno verificando insieme alla centrale i dettagli della corsa. Durante il sopralluogo in Piazza dell'Unità le squadre del Nucleo Operativo non avrebbero trovato invece tracce di sangue. Dopo la corsa in ospedale, il giovane è stato medicato sul posto ed è stato subito dimesso con una prognosi di dieci giorni.