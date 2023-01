Bologna di notte: un giro in taxi per capire la night life da ‘dentro’ | VIDEO

Ospite di Andrea Farnè, vicepresidente di Cotabo, BolognaToday ha ripercorso il tragitto fatto dalla vicesindaca Clancy per capire i problemi e le potenzialità della vita notturna bolognese

Solamente qualche giorno fa la vicesindaca Emily Clancy ha lanciato il questionario sulla vita notturna di Bologna. L’iniziativa fa parte del Piano della Notte, il programma del Comune che guarda alla night life: capire le potenzialità dell’organismo notturno, ma anche tutelare i bolognesi e le bolognesi da eventuali problematiche come caos e mala movida. Proprio Clancy, per capirne un po’ di più, ha fatto un giro notturno nel taxi di Andrea Farnè, vicepresidente di Cotabo. Con Farnè, la vicesindaca ha parlato di diverse questioni come il caos della notte, la Città30, le pedonalizzazioni. Ma cosa significa davvero vivere la notte?

BolognaToday lo ha chiesto proprio ad Andrea Farnè, ripercorrendo lo stesso tragitto fatto con Clancy all’interno del suo taxi. Il vicepresidente di Cotabo, nonostante i 29 anni, è già molto tempo che vive la notte bolognese al servizio di cittadini, turisti e visitatori. Un vero esperto della notte, quindi, che ha risposto alle nostre domande e fornito il suo punto di vista sui problemi e sulle potenzialità della Bologna notturna.