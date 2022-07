Traffico: mare, Notte Rosa e concerto Cremonini. Week-end da bollino rosso

Primo fine settimana di luglio, caldo intenso e voglia di mare, ma anche la Notte Rosa sulla Rivera romagnola, per citare solo alcuni eventi, il GT World Challenge – Sprint Cup 2022 a Misano con Valentino Rossi e Daniel Pedrosa, i concerti di Fiorella Mannoia e Malika Ayane in programma oggi 1 luglio, la due giorni della Tim Summer Hits a Rimini e il gran finale del tour di Cesare Cremoni all'Autodromo di Imola domani, 2 luglio (QUI tutte le info sull'evento e la circolazione), ingredienti che porteranno con buona probabilità diversi disagi alla circolazione, in particolar modo sull'autostrada A14.

Per chi è diretto verso i Lidi Ferraresi, Anas fa sapere di aver rimosso tutti i cantieri lungo il Raccordo Autostradale “Ferrara – Porto Garibaldi” garantendo così il fermo degli stessi durante i mesi di luglio e agosto.

Il consiglio è quello di avviarsi per tempo, considerato che la maggior parte dei grandi eventi è previsto per le ore serali, ma già da questa mattina, sulle autostrade e sul nodo di Bologna, si registra traffico intenso, con diversi rallentamenti anche sui raccordi di immissione. Il grosso incendio di Vergato, inoltre, sta causando qualche rallentamento sulla SS Porrettana per l'impiego di diversi mezzi, impegnati sul fronte interessato dalle fiamme.

Nodo di Bologna

Si ricorda che l'uscita di Bologna Borgo Panigale è chiusa al traffico fino alle 23:00 del 31/07/2022 provenendo da Autostrada Milano-Napoli. Per il traffico proveniente dall'A1 Milano-Napoli e diretto a Borgo Panigale, è consigliato immettersi sul raccordo di Casalecchio, uscire a Bologna Casalecchio, seguire le indicazioni per Milano-San Giovanni in Persiceto e uscire a Bologna Borgo Panigale.

E' ancora chiuda la R43 Raccordo Sasso Marconi-SP64Var Porrettana, la cosiddetta "bretella" di Sasso Marconi che riaprirà il 4 luglio.

Notizia in aggiornamento

(Foto archivio)

