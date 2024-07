'Notte Viola', modifiche al traffico e strade chiuse: tutte le informazioni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È tutto pronto per la ‘Notte Viola’, la festa di strada in via Emilia Ponente, nel quartiere Borgo Panigale-Reno, dalle 18 di sabato 6 alle 2 di domenica 7 luglio. Per la manifestazione, che sarà animata da musica, spettacolo, cibo e bevande, il Comune ha emesso un’ordinanza che modifica il traffico e la sosta in zona.

Le strade chiuse

Via Emilia Ponente sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Battindarno e via del Triumvirato. Dal divieto sono esclusi i veicoli Dal divieto sono esclusi i veicoli che devono accedere a passi carrabili e a posti auto al servizio di disabili, veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine. Saranno interessate alle modifiche della circolazione anche le seguenti vie: Del Cardo, Bernardi, Della Viola, Del Giglio, Martinelli, Pinturicchio, Vecellio, Del Giacinto, Speranza, Berretta Rossa, Agucchi, Del Milliario, Piò, Menganti, Mantegna. Tutto il perimetro della festa sarà appositamente segnalato con transenne e cartelli stradali temporanei.

La sosta

Per la sosta, il Comune segnala il parcheggio pubblico S. Viola, riaperto da lunedì 10 giugno dopo un anno di lavori di riqualificazione. Il parcheggio, strutturato su un unico piano interrato, è gestito da Bomob nell’ambito del contratto di gestione del Piano Sosta e dei servizi complementari. Dei 63 posti auto complessivi, 19 sono dedicati ai possessori di abbonamento. È possibile sia sottoscrivere abbonamenti che effettuare soste brevi, fino al limite di disponibilità dei posti. Le tariffe sono le seguenti: abbonamento mensile 50 euro, sosta giornaliera. La sosta breve o giornaliera si può acquistare presso la cassa automatica del parcheggio con contanti, bancomat e carte di credito. La sosta occasionale può avere inizio tra le 7 e le 20; l’uscita dal parcheggio, invece, è possibile in qualsiasi momento.