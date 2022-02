Vaccino Novavax: arrivate a Bologna le prime 11 mila dosi

Alle 8.00 di questa mattina, domenica 27 febbraio, sono arrivate presso il ricevimento merci della Farmacia dell’Ospedale Maggiore di Bologna 11.000 dosi di Novavax, di cui 2.200 potranno essere già somministrate nella prima settimana, a partire da domani, lunedì 28 febbraio. Secondo le indicazioni Ministeriali, infatti, il nuovo vaccino non potrà essere utilizzato per completare un ciclo iniziato con vaccino mRNA o a Dna come Pfizer e Moderna, né come dose “booster”.

Il ciclo vaccinale comprenderà due punture che verranno somministrate a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Il nuovo vaccino non contiene mRNA ma sfrutta una tecnologia consolidata da diversi anni: contiene la proteina spike di SARS-CoV-2, assieme ad una sostanza adiuvante che permette di potenziare la risposta del sistema immunitario all’antigene e, solitamente, di allungare anche la durata del periodo di protezione.

Come spiegano Alice Restani e Margherita Candido del Dipartimento Farmaceutico Intaraziendale dell'Ausl di Bologna: "Queste dosi sono dedicate a pazienti over 18 che non abbiano mai avuto accesso al vaccino. Questa mattina sono arrivate 11 mila dosi stoccabili a temperature più agevoli e con validità 9 mesi dalla produzione (agosto 2022). Una volta fuori frigo, possono restare 12 ore e dal prelievo 6 ore. Sarà necessario avere 10 persone all'apertura perché sono 10 flaconi per scatola e ogni flaconcino ha 10 dosi".