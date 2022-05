Il sindaco Lepore si è sposato in Cappella Farnese

Marito e Moglie. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e la sua compagna Margherita Toma si sono sposati in Cappella Farnese.

In Comune dunque oggi la festa, con rito civile officiato da Maurizio Gaigher, consigliere Pd, tra i più vicini a Lepore. Un evento di cui il primo cittadino non ha parlato molto, sebbene spesso condivida sui social anche momenti della sua vita privata. Un matrimonio per pochi intimi, con un pranzo al Battirame 11, nell'orto urbano della cooperativa sociale Eta Beta a cura dello chef Max Poggi.

Il sindaco, da anni al fianco di sua moglie, con lei ha avuto due figli – Irma e Orlando – oggi rispettivamente di 4 e 2 anni. Auguri al sindaco e a sua moglie Margherita!