Possibile intossicazione: grave lo scrittore Valerio Massimo Manfredi

Lo scrittore e personaggio Tv Valerio Massimo Manfredi trovato esanime all'interno diun appartamento a Roma. Come riferisce AdnKronos, sul posto sono intervenuti la Polizia e i Vigili del fuoco che stanno effettuando rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti.

E' stato trasportato in ospedale in codice rosso. A dare l'allarme sarebbe stata la figlia dello scrittore, che non riusciva a mettersi in contatto con il padre.

Lo scrittore, nato a Piumazzo 78 anni fa, si è laureato in lettere classiche all'Università di Bologna ed è specializzato specializzazione in topografia del mondo antico.