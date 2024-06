Nubifragio Valsamoggia, ripartono il parco e il teatro: "Solidarietà commovente"

Tra i tanti danneggiati dal nubifragio del 20 maggio a Valsamoggia, Bologna Today aveva dato voce anche ai gestori del Valhalla Wakepark, un parco di 11 ettari sul territorio di Bazzano, dove si praticano sport acquatici, e al Teatro delle Ariette, che ha sede a Castello di Serravalle, il primo, che si trova in una cava completamente allagata, il secondo, in zona collinare, danneggiato dal fango.

"Contiamo di spegnere la pompa questa sera dopo oltre 225 ore di pompaggio - ha detto a Bologna Today, Andrea Drusiani, che insieme al fratello Davide, gestisce il parco - se tutto va bene questo week-end ripartiamo, il lavoro di ripristino non è finito, ma non possiamo perdere altro tempo".

Per far ripartire il parco, che si trova in una ex cava, ci aveva spiegato l'ormai ex sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, è stata necessaria una idrovora di grande potenza che ha dovuto lavorare per molti giorni. Il 1° giugno, la pompa e i mezzi per ripristinare le vie di accesso e sgomberarle dai detriti sono arrivati.

Il teatro riparte

30mila euro la cifra stimata per tornare ad allietare gli spettatori. Ed ecco che anche il Teatro delle Ariette è pronto a ripartire. Gli amici e i sostenitori della compagnia avevano lanciato una raccolta fondi che è stata superata di 850 euro. Le risorse, ha spiegato a Bologna Today Stefano Pasquini, che insieme a Paola Berselli dirige compagnia e associazione teatrale, serviranno per acquistare il furgone "indispensabile per le attività sul territorio, per le tournée, per il recupero delle attrezzature elettroniche perdute nel fango e per sistemare il parcheggio".

Grazie al lavoro volontario dei sostenitori e degli amici "che hanno fatto partire la campagna di solidarietà, abbiamo ripulito il magazzino, buttando le attrezzature compromesse e recuperando quelle salvabili. Siamo molto contenti - continua Pasquini - nel giro di una settimana potremo restituire il furgone preso a noleggio. Di irrecuperabile rimangono le parti naturali sul fondo della strada che dovranno pian piano rinaturalizzarsi autonomamente. Io e Paola abbiamo perso anche la macchina, ma a quello penseremo dopo".

Dai territori da cucire ai "Territori da curare"

La programmazione estiva può quindi andare avanti "ma cambia nome. Dal 2015, dopo la fusione dei 5 comuni - e la nascita di Valsamoggia - il progetto si chiama 'Territori da cucire', ora, dopo il nubifragio, si chiamerà 'Territori da curare', i residenti aumentano, c'è un altro modo di vivere il territorio, molta pendolarità e quindi anche problemi di manutenzione - spiega Pasquini - saremo nelle piazze dei 5 comuni, poi tre date previste in tre piazze e abbiamo organizzato anche due giornate di assemblea cittadina, il 3 luglio a Monteveglio e il 31 agosto a Savigno, il tema sarà 'Cosa ci insegna via Marzatore'", sede del teatro, una delle strade colpite.

Quindi appuntamento l'11, il 17 e il 24 luglio a Crespellano, Castelletto di Serravalle e Bazzano con "Mahgonny", liberamente ispirato all'opera di Bertold Brech, con protagonisti 40 cittadini: "Siamo riusciti a non farci intralciare troppo dall'alluvione, la strada è stata riaperta e il debutto del nuovo spettacolo ci sarà. Si intitola 'Noi siamo un minestrone" e sarà in anteprima il 21 e 22 giugno nel nostro teatro".

"Una solidarietà commovente - conclude Pasquini - l'esperienza di via Marzatore ci insegna che se hai seminato, raccogli. Una solidarietà commovente".