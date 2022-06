A spasso nudo in zona U, poi se la prende coi poliziotti

Due diverse segnalazioni al 113 hanno avertito la polizia della presenza di una persona che si aggirava nuda in zona universitaria, da via Zamboni a via Augusto Righi.

L'uomo, 26enne italiano, ieri sera intorno alle 22 ha messo in scena un vero e proprio show. Passeggiava a torso nudo, poi di un tratto si sfilava i pantaloni rimandendo in "costume adamitico" sotto lo sguardo sbalordito dei passanti, ma probabilmente era proprio quello il suo intento.

Dopo le chiamate di emergenza, una pattuglia della polizia è arrivata in via Righi, dove però lo ha trovato con i pantaloni indossati. Non deve aver gradito l'intervento degli agenti, tanto che ha reagito cercando di prenderli a calci, quindi, oltre alla denuncia per il reato di atti osceni in luogo pubblico, ne ha rimediata un'altra per resistenza a pubblico ufficiale.

Cosa dice la legge

L'art. 527 del codice penale in precedenza considerava reato gli atti osceni in luogo pubblico ("chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni").

La norma è stata modificata e gli atti osceni vengono puniti con sanzioni amministrative, con qualche eccezione: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000". Viene dunque superata la sanzione amministrativa, quando il fatto viene commesso in luoghi che potrebbero essere frequentati da minori.

(Volante in zona u - Foto archivio)