Nuoto in acque libere: i vigili del fuoco di Bologna sbancano la gara a squadre

I Vigili del Fuoco di Bologna si riconfermano campioni italiani nel nuoto in acque libere. La squadra felsinea sabato scorso a Quercianella (LI) si è aggiudicata il titolo a squadre per la quarta volta nella sua storia davanti alle rappresentative di Roma e Monza-Brianza.

Momenti di grande soddisfazione al Comando dei Vigili del Fuoco di via Ferrarese a Bologna dove la rappresentativa provinciale composta da 15 atleti (tutti pompieri effettivi o in pensione) ha infatti vinto il titolo italiano a squadre nel nuoto in acque libere bissando i trionfi del 2016, 2017 e 2018.

La gara si è svolta nelle acque di Quercianella (LI) sulla distanza del miglio marino ( 1.852 m) all’interno della manifestazione denominata “Romito Swim Race” ed ha visto partecipare un centinaio di atleti in rappresentanza di 29 Comandi provinciali.

Tra i bolognesi i migliori sono stati Fabio Morsiani e Deserti Yari rispettivamente coi tempi di 29’23”11 e 30’29”57. Degna di nota la presenza del sempre verde Pierfranco Agrestini (classe 1940) che ha concluso la gara conquistando il terzo posto nella categoria over 75.