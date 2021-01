Valsamoggia, una nuova ambulanza per Castello di Serravalle

"A disposizione da stamattina, presso la pubblica assistenza di Valsamoggia a Castello di Serravalle, una nuova ambulanza, presidio importantissimo per tutto il territorio soprattutto in questo tempo di pandemia".

Lo comunica il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, che stamattina ha accolto l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, per l'importante appuntamento. "Non si fermano inoltre i progetti per migliorare la fruibilità di tutti i servizi come l'implementazione delle colonnine di ricarica elettrica adiacenti alla sede, necessarie e riservate ai mezzi sanitari e la richiesta già inviata agli Enti competenti di poter estendere l'orario di intervento della struttura, grazie anche al lavoro progettuale svolto dal Consigliere Simone Bini", scrive il sindaco.

"Al Presidente Simone Barbieri e ai tanti volontari che con grande impegno non fanno mai mancare la loro costante presenza nel corso di tutto l’anno, e ancora di più in questa fase emergenziale, va un grandissimo ringraziamento - conclude - che estendo anche all'Assessore Regionale Raffaele Donini che non è voluto mancare all'importante appuntamento e che ha nuovamente voluto rimarcare l'importanza di queste strutture territoriali".