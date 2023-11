Tensione tra Virtus e Fiera: “L’arena? Se ci sono altre idee…”

Il clima tra la Fiera di Bologna e la Virtus Bologna non è tra i più distesi. Solo questa mattina il patron delle V Nere, Massimo Zanetti, aveva espresso una certa perplessità sulla lentezza con cui, secondo lui, starebbero procedendo i lavori per la nuova arena della Virtus, che sorgerà proprio in Fiera. Nella sua intervista a Il Resto del Carlino, Zanetti ha paventato anche l’ipotesi di spostare la squadra a Castel San Pietro: “Prima c’è stato il Covid, che come sappiamo ha cambiato tutto: prospettive e investimenti. E poi BolognaFiere ha deciso di quotarsi in borsa: servono tempi tecnici, budget e assetti societari". Quindi? "Tutto il progetto per la nuova arena rischia di restare fermo". Non è una decisione già presa, ma solamente “una soluzione alternativa”.

La risposta di Calzolari

Non si è fatta attendere la risposta di Gianpiero Calzolari, presidente della Fiera di Bologna: “Noi siamo in grado di portare a termine il progetto, ma se ci sono idee diverse ne prenderemo atto. In questi anni abbiamo profuso un grosso impegno organizzativo in accordo con il Comune per accogliere la Virtus con una struttura per quanto provvisoria di altissimo livello", scrive la Dire riportando le parole di Calzolari. "Insieme abbiamo condiviso un progetto per diventare la casa permanente della società nell'ambito del piano di investimenti della nostra società e stiamo collaborando con l'amministrazione per realizzarlo in tempi”.