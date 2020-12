Una nuova biblioteca a Castel Maggiore: al via il bando per l'assegnazione dei lavori

Prevista la realizzazione di una nuova biblioteca a Castel Maggiore: la durata dei lavori prevista è di 18 mesi, con inizio ad aprile 2021 e consegna dell’edificio a ottobre 2022. Come spiega una nota dell'ente, ad annunciare la notizia è stata la sindaca Belinda Gottardi nel corso di un'assemblea pubblica tenutasi online prima di Natale.

"La sindaca Gottardi - si legge - ha ricordato come l’edificio che ospita l’attuale Biblioteca sia ormai sottodimensionato rispetto alle esigenze: infatti non può contenere l’attuale patrimonio librario, tanto che una parte dei settori disponibili è stata collocata altrove e non è più possibile tenerla nella biblioteca, e per i limiti strutturali dell’edificio non c’è risposta a quelle funzioni che una biblioteca deve svolgere oggi, non solo un luogo dove si collocano i libri per poi andarli a prendere in prestito, ma un luogo "terzo" di ritrovo, di studio, di consultazione, di socialità, destinato innanzitutto agli studenti e ai ragazzi, ma non solo. Anche la ricerca di locali idonei da riadattare all’utilizzo come biblioteca non ha dato esito, e quindi è nata l’idea di un progetto del tutto nuovo: un luogo immerso nel verde, a un parco, un parco vicino alle scuole del territorio e in centro: da qui l’idea di realizzare la Biblioteca nel parco Calipari. Dopo il concorso di idee, cui hanno partecipato 80 disegni progettuali, e la scelta dell’idea progettuale dell’Arch. Bargone, è stato fatto un percorso partecipato coinvolgendo gli studenti del Keynes, i rappresentanti delle scuole, i ragazzi del CCR e i ragazzi della Consulta Giovani, i fruitori della biblioteca, le bibliotecarie, con incontri durante i quali i progettisti hanno raccolto impressioni, opinioni e valutato proposte di modifica e perfezionamento dell'idea di progetto presentata in fase di concorso".

La biblioteca sarà dotata, oltre che dell’area bambini, di una grande hall multifunzionale destinata all’accoglienza, all’emeroteca e alla narrativa, di una caffetteria, di un’area giovani, di uno spazio dedicato alle attività di gruppo, oltre ovviamente ad ampie aree di lettura. La struttura polivalente avrà la sala consiliare, la sala commissioni consiliari, la sala gruppi consiliari, una sala mostre. Una gradonata esterna potrà essere utilizzata come piccolo teatro o cinema all’aperto.

"Viene confermata la filosofia di fondo del progetto, con la forte integrazione nel Parco Calipari, sia attraverso le pendici erbose connesse agli edifici, sia attraverso una adeguata dotazione di piante e alberi autoctoni - sottolinea la nota - Sono state adottate soluzioni ecocompatibili, nella previsione anche di successivi risparmi energetici e quindi di gestione: materiali ecocompatibili certificati, pannelli fotovoltaici, impianto di recupero e riutilizzo delle acque piovane, Sistema Domotico che garantirà la gestione in maniera integrata ed automatizzata degli impianti al fine massimizzare il risparmio energetico, il comfort e la sicurezza degli occupanti. La procedura di gara è stata delegata alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Reno Galliera. Per quanto riguarda i costi, essi assommano ad una ipotesi di base d'asta di circa 4.1000.000 euro La copertura verde è di 370 mq, il nuovo manto erboso sarà di 2.092,00, gli alberi di nuovo impianto saranno 106, la durata prevista dei lavori è di 18 mesi, con inizio ad aprile 2021 e consegna dell’edificio a ottobre 2022".