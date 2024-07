Imola, a che punto sono i lavori della nuova caserma dei vigili del fuoco

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non è ancora arrivato il momento dei cantieri. Ma per la nuova sede dei vigili del fuoco di Imola un passo importante è stato fatto sulla carta. Il Comune e il Ministero dell’Interno, infatti, hanno firmato la convenzione che di fatto affida all’ente imolese i lavori della caserma che sorgerà in via Bel Poggio, in un’area di circa 7mila metri quadrati. Da Piazza Matteotti è arrivato l’ok per curare, attraverso la controllata Area Blu Spa, tutte le pratiche per la realizzazione dell’opera, nominando anche un responsabile unico di progetto e diventando la stazione appaltante.

Il sito del nuovo comando è sotto stretto vincolo da parte del Demanio dello Stato. L'area non è edificata ed è stata acquistata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola al Seminario Diocesano. Il costo complessivo dell’intervento è di 4 milioni e 720mila euro finanziati dal Ministero dell’Interno. Per il Comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna, Calogero Turturici, si tratta di "un intervento che consentirà al personale di Imola di fruire di una sede più confortevole, con una logistica più adatta a velocizzare i tempi di intervento senza impattare, come oggi, sul centro storico della città". L'attuale sede si trova infatti in via Manfredi, nel centro di Imola.

La convenzione, che dura cinque anni rinnovabili per altri cinque o per il periodo necessario alla conclusione dei lavori, prevede il Comune di Imola cabina di regia dell’affidamento dei lavori tramite bando: dalla progettazione fino all’aggiudicazione, esecuzione dei lavori e collaudo. E, dove necessario, di indagini di Mercato previo Avvisi, bandi di gara/lettere di invito, disciplinari e capitolati d’appalto e stipula dei relativi contratti e scritture private nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici: "L’iter per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco procede - ha dichiarato il sindaco Marco Panieri - e abbiamo completato un altro importante step di un impegno fortemente sentito dalla città".