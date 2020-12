La fontana del Nettuno ha una nuova illuminazione

La fontana del Nettuno ha un nuovo sistema di illuminazione progettato dal maestro Mario Nanni per valorizzare uno dei simboli della città. Il nuovo impianto è stato pensato durante la fase di restauro della fontana, quando si è scelto di eliminare i corpi illuminanti all’interno della vasca.

Il progetto ruota attorno all’ombra del Nettuno sulla facciata di Palazzo d’Accursio, elemento presente in tanti scatti fotografici e nella memoria collettiva, diffondendo attorno un’illuminazione soffusa. Dalle 17 alle 24 la figura del Nettuno diventa una meridiana: la sua ombra proiettata sul palazzo comunale si sposta ad ogni ora in avanti verso la finestra del cardinal Legato Girolamo Sauli e rimane accesa per un minuto.

L'intervento complessivo ha realizzato un articolato studio di luci e ombre che dopo il tramonto generano una scenografia luminosa notturna che coinvolge l’intera piazza. Il basamento e lo specchio d’acqua della fontana hanno un’illuminazione dedicata che è costituita da un gruppo di apparecchi collocati sulla copertura di Palazzo Re Enzo verso la piazza e sul balcone del Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo.

Contestualmente è stata rivista l’illuminazione radente della facciata della Sala Borsa, sostituendo i vecchi corpi illuminanti e i vetri per garantire un’illuminazione più armoniosa dell’intera facciata e del Sacrario dei Caduti. Per gli apparecchi luminosi sono stati utilizzati sorgenti led di elevata qualità con ottiche di alta precisione, per ridurre l'inquinamento luminoso e risparmiare energia.

La gestione dei vari apparecchi avviene attraverso un sistema wireless che consente di regolare simultaneamente l’accensione, lo spegnimento, la potenza e la temperatura colore. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Effe-Gi impianti di Vergato, che è risultata aggiudicataria in seguito ad una procedura negoziata. Il costo complessivo dell'intervento è di circa 160 mila euro