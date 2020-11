Aeroporto-Maggiore, ecco la nuova navetta Tper a tariffa speciale

Da domani, giovedì 19 novembre, entra in funzione la nuova navetta tra l’Ospedale Maggiore e l’Aeroporto Guglielmo Marconi, attivata nell’ambito della ridestinazione delle risorse impiegate in precedenza per l’esercizio della linea Aerobus.

Si tratta di un servizio a tariffa speciale che, integrandosi con le altre linee della rete di bus Tper della direttrice Emilia Ponente, può rappresentare un collegamento di trasporto pubblico utile, in particolare, per i lavoratori dell’area aeroportuale.

Biglietti e fermate

La nuova navetta - che all’Ospedale Maggiore ha il capolinea in comune con la linea 39 - prima di giungere in Aeroporto, lungo il percorso, effettua le fermate “Santa Viola”, “Pontelungo”, “Triumvirato” e “Birra”, utili per l'interscambio con altre linee della rete urbana e suburbana di bus.

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 5 alle ore 00.45 con corse ogni 20 minuti. Le prime due corse del mattino (in partenza dalla Stazione Centrale) e le ultime due corse della sera (in partenza dall’Aeroporto ed in arrivo alla Stazione) partiranno dalla Stazione Centrale alle ore 5.00 e 5.20 e dall’Aeroporto alle ore 00.15 e 00.45.

Per fruire della Navetta Ospedale Maggiore - Aeroporto sono necessari appositi titoli di viaggio di corsa semplice da 4 € acquistabili da giovedì 19 novembre sul sito Tper, sull’app Roger, alle emettitrici automatiche presenti in Aeroporto, presso le biglietterie Tper e, a partire dai prossimi giorni, alle rivendite autorizzate di titoli di viaggio Tper più prossime alle fermate della navetta.

I biglietti valgono per una corsa sulla navetta da/per l'aeroporto e devono essere validati al momento dell'accesso sul bus. Con il biglietto della Navetta Ospedale Maggiore - Aeroporto si possono utilizzare anche gli altri mezzi pubblici dell'Area Urbana di Bologna entro 75 minuti di validità, validando sempre ad ogni accesso.

Non sono validi i normali biglietti dei bus a tariffa ordinaria e gli abbonamenti Tper. I bambini di età inferiore a 4 anni non pagano il biglietto.