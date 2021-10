Covid, nuova ondata preoccupa l'Emilia-Romagna. Donini: "Vaccinatevi, il Covid uccide"

"Non bisogna scherzare col fuoco. Il Covid uccide". L'ammonizione è dell'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini, che di fronte al nuovo aumento dei contagi invita chi ancora non l'abbia fatto a vaccinarsi. "E' un virus ancora molto pericoloso - ricorda l'assessore - per coloro che hanno sviluppato una reazione anticorpale molto bassa occorre la dose addizionale. E coloro che non sono vaccinati bisogna che si vaccinino al più presto".

Ieri l'Emilia-Romagna ha superato l'89% di popolazione vaccinata con la prima dose, l'86% con due dosi. La speranza ora è di andare oltre 90%, ma sarà "inevitabile" la terza dose, come sottolinea il governatore Stefano Bonaccini. "Vaccinarsi conta - ricorda il presidente, oggi con Donini al Sant'Orsola per il piano di sviluppo dell'ospedale bolognese - guardate come va in Russia, guardate come va in Romania. I vaccini di fronte ad un virus che cresce stanno tenendo a bada i ricoveri". Ma non bisogna mollare sui vaccini.

"Per coloro che non sono ancora vaccinati la mia raccomandazione - insiste Donini - è di farlo al più presto perchè abbiamo alle porte una stagione autunnale e invernale dove inevitabilmente i virus respiratori saranno più aggressivi". In questo momento "c'è un aumento dei casi, non banale anche se non esponenziale", lo definisce ancora Donini. "Oggi- fa il punto l'assessore- viaggiamo attorno ai 300-350 casi, lo scorso anno di questi tempi avevamo 1.500 casi.

Stiamo parlando di una impennata che è molto smorzata, molto ridotta dalla vaccinazione. Per fortuna non si riflette, sempre grazie alla vaccinazione, nell'ambito delle ospedalizzazioni, almeno finora. Siamo attorno al 3% di saturazione dei reparti sia Covid sia di terapia intensiva". Ma l'aumento dei casi preoccupa. "Preoccupa me- dice Bonaccini- come preoccupa quelli che hanno a cuore la comunità, hanno visto soffrire troppa gente e non vorrebbero più chiudere attività che con tanti sacrifici abbiamo permesso di riaprire". (Dire)