Nuova ordinanza anti-movida: chiuso il 'muretto' di Piazza Aldrovandi

Addio al ‘muretto’ della movida, almeno fino a metà estate. Con un’ordinanza il sindaco Matteo Lepore rende off limits nelle notti del fine settimana la banchina rialzata di piazza Aldrovandi all’angolo con via San Vitale, dal 3 maggio fino al 21 luglio. Le transenne impediranno ai frequentatori della vita notturna di accedere e fermarsi nella zona sopraelevata di fronte ai civici 12 e 12 A, B e C, l’ingresso di un palazzo e le vetrine di una banca: il provvedimento ricalca la misura anti-movida assunta ai tempi della pandemia da Covid-19 dall’allora primo cittadino Virginio Mera, riproposta poi da Lepore lo scorso ottobre durante la notte di Halloween insieme al ‘numero chiuso’ di 650 persone all’interno della piazza.

Il provvedimento è valido il giovedì, venerdì e sabato dalle 20 fino alle 5 del giorno successivo e sono escluse le persone che accedono ai civici citati. La violazione dell'ordinanza, avverte il sindaco, prevede una sanzione da 300 a 500 euro. Tutto questo perché di sera e di notte, in particolare nel fine settimana, piazza Aldrovandi “registra una consistente presenza di persone che di fatto determina problemi di sicurezza urbana, disturbo alla quiete e di degrado”, scrive Lepore nelle motivazioni dell'ordinanza. Questo, secondo il sindaco, causerebbe problemi "per l'incolumità delle persone dovuti al sovraffollamento della piazza" e problemi "di igiene e sicurezza dovuti all'abbandono di numerosissime bottiglie e bicchieri, anche di vetro, potenzialmente utilizzabili quali oggetti atti ad offendere” e problemi igienico sanitari “dovuti allo scarso utilizzo dei servizi igienici presenti”.

Frequenti sono gli episodi di disordine, risse e sporcizia causata dalla frequentazione della zona. Oltre a questi, l'ordinanza vorrebbe scongiurare anche “conseguenti problemi igienico-sanitari dovuti allo scarso utilizzo dei servizi igienici ivi presenti” e l’abbandono nonchè "abbandono di rifiuti di ogni genere" e infine lo "stazionamento in zona di numerosissime persone fino all'alba del giorno successivo, con conseguente disturbo della quiete pubblica nonché intralcio alla circolazione viaria e pedonale".