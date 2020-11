Scatta oggi la nuova ordinanza: le restrizioni si allentano, cambiano le regole del commercio

Scatta oggi e sarà valida fino a giovedì 3 dicembre la nuova ordinanza firmata ieri dal governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che allenta lievemente la morsa e riduce le limitazioni, a fronte di numeri più confortanti: l'ultimo bollettino Covid-19 segna una diminuzione dell'RT regionale (l'indicatore della capacità di contagio) che è all'1.07 e un calo anche dei ricoveri, sia nei reparti Coronavirus che nelle terapie intensive. E così andiamo verso il cambio di colore: i dati degli ultimi giorni infatti, fanno ben sperare nella direzione dell'auspicato ritorno in zona gialla.

Cosa cambia da oggi rispetto allo scorso weekend? La nuova ordinanza dell'Emilia-Romagna, per quanto riguarda le attività commerciali, prevede che la domenica i negozi possano tornare ad aprire, ma i centri commerciali no. I centri commerciali e le grandi superfici di vendita rimangono quindi chiusi, ma quelle medie, di superficie fino a 2.500 metri quadrati nei comuni con più di 10mila abitanti e fino a 1.500 metri quadrati in quelli con meno di 10 mila abitanti, potranno riaprire nei fine settimana. Lo stesso avverrà per i negozi più piccoli, che tornano aperti anche la domenica. Da oggi potranno ricominciare anche i corsi in presenza (nella formula one-to-one), le lezioni di educazione fisica a scuola se si possono fare outdoor.

La riapertura dei mercati: "Siamo soddisfatti, il nostro lavoro è stato ripagato"

La decisione del Comune di riaprire in città i mercati su area pubblica, compresa la Piazzola e il mercato Antiquario è una notizia che la Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) accoglie con favore e soddisfazione visto il lavoro svolto in queste settimane per tutelare gli operatori dei mercati, pesantemente colpiti dalle chiusure. "Capiamo la necessità di limitare i contagi da Covid-19, ma riteniamo che gli operatori dei mercati, siano essi della Piazzola o dell’antiquariato, abbiano sempre operato nel pieno rispetto dei protocolli previsti – il commento dell'associazione –. In queste settimane abbiamo lavorato duramente per permettere che i mercati tornassero a svolgersi quanto prima e siamo contenti e soddisfatti che il nostro lavoro alla fine abbiamo portato a un risultato positivo".

