Nuova piscina di Castenaso nell'area tra via dello Sport e via Marano, lavori al via in autunno

Prenderanno presto il via nel prossimo autunno i lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo di Castenaso, che sorgerà nell'area tra via dello Sport e via Marano, di fianco al nuovo polo scolastico in via di costruzione. Con la firma della fideiussione da parte della società sportiva Rari Nantes Castenaso si è posato infatti uno degli ultimi 'mattoni' amministrativi prima di poter cominciare a mettere mano al cantiere per costruire la piscina di domani.

L'impianto sarà aperto al pubblico per l’intero anno solare, compreso il periodo dei campi estivi e i cittadini di Castenaso potranno fruire dei servizi che verranno forniti dal nuovo complesso con una riduzione dei costi.La nuo

va vasca sportiva coperta sarà lunga 25 metri e larga 12 metri e mezzo: la dimensione ideale per l'allenamento di atleti, sportivi dilettanti e per il nuoto dei ragazzi.

Per Castenaso, come per tutta la pianura e il circondario, sarà un polo attrattivo importante e completo ed entro sei anni dalla firma della convenzione la Rari Nantes realizzerà anche una vasca scoperta per la balneazione estiva. Le spese di costruzione della piscina saranno interamente a carico della Rari Nantes.