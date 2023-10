Presentato il progetto del Nodo Ferrostradale: ecco come cambia Casalecchio | FOTO

Il territorio metropolitano di Bologna cambia, profondamente e in fretta. Tanti i macro interventi sulla viabilità: dal tram, al Passante fino al nuovo sistema ferroviario metropolitano. Proprio il nuovo SFM rappresenta una parte del Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno, un grande progetto che vedrà la viabilità di Casalecchio, del territorio metropolitano bolognese e quindi dell’intera nazione profondamente cambiato.

Il progetto del Nodo Ferrostradale

Il Nodo Ferrostradale prevede due aree di intervento racchiuse nello stesso progetto: la realizzazione di un’asta stradale di circa 2 chilometri in variante alla strada statale 64 Porrettana e l’interramento della ferrovia, con conseguente interramento della stazione ferroviaria di Casalecchio. I due cantieri non possono essere portati avanti contemporaneamente: infatti, le opere ferroviarie saranno successive (e in qualche modo sincretiche, come vedremo più avanti) a quelle stradali. “Il Nodo Ferrostradale è un’opera fondamentale per tutta l’area metropolitana – ha detto durante una sessione straordinaria del Consiglio comunale di Casalecchio il sindaco Massimo Bosso –. Si tratta di un’opera voluta da tutte le forze politiche, un caso più unico che raro. La volontà di superare qualche disagio è presente anche tra i cittadini, perché è un’opera che porterà numerosi benefici. La sensazione è quella di una forte coesione, che certamente aiuta. È stato un percorso lungo: il primo progetto preliminare è addirittura del 2006, poi definito nel 2012. In tutto questo tempo la Regione, prima con l’assessore Donini e oggi con l’assessore Corsini, c’è sempre stata accanto”. Il progetto relativo alla costruzione della nuova strada è diviso in due parti: stralcio Nord e stralcio Sud. Lo stralcio Nord è già in fase di realizzazione: il cantiere è stato inaugurato nel 2022 e lo scorso marzo è stato visitato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

“Stiamo parlando – continua il sindaco – di liberare Casalecchio di 30mila-40mila veicoli al giorno. Per il progetto del secondo stralcio, ma anche del primo, il Governo ha anche aumentato il budget: da 50 si è arrivati a 76 milioni solo per il secondo stralcio. Al momento, il progetto è stato presentato al Ministero: ci saranno poi altri step, come la conferenza di servizi, ma intanto oggi possiamo presentarlo. L’interramento della ferrovia consentirà di raddoppiare le corse dei treni, oltre che il raddoppio dei binari da Casalecchio a Vignola, il tutto in modo da incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e di diminuzione del traffico veicolare. Per tutto il progetto si prevede una mole economica impressionante, di oltre 350 milioni di euro. Certo – conclude Bosso – ci sarà ancora bisogno di tempo e di lavoro, ma lo spirito di coesione di tutte le parti politiche coinvolte ci dà fiducia”.

Della parte relativa all’intervento ferroviario, prima di entrare nello specifico del progetto, ha parlato l’assessore regionale alla mobilità, ai trasporti e alle infrastrutture Andrea Corsini, presente alla sessione del Consiglio comunale. Corsini ha ricordato i numerosi lavori infrastrutturali legati alla mobilità che l’intero territorio metropolitano di Bologna si prepara ad affrontare, sottolineando “la centralità che il nodo Bologna ha per l’intera viabilità nazionale”. Tra le priorità di questi interventi c’è sicuramente il miglioramento del SFM: “Il sindaco Bosso prima ha fatto riferimento al raddoppio della ferrovia Casalecchio-Vignola: con il sindaco metropolitano Lepore abbiamo fatto un accordo per migliorare il servizio SFM, con più corse, anche notturne e nei weekend. Il cambio di passo ci sarà con le prime linee ‘passanti’, ovvero da Porretta a Vignola senza cambio treno in Stazione centrale. Inizieremo con la fine del 2023, per poi realizzare altri servizi passanti dal 2024 in poi. Ma lo step necessario per una vera e propria metropolitana fuori terra riguarda la frequenza dei treni. Per la tratta Casalecchio-Vignola servono 57 milioni di euro: il nostro obiettivo è arrivare a frequenze fino a un treno ogni quarto d’ora” ha detto l’assessore Corsini.

L’intervento stradale

A presentare l’intervento per la realizzazione della nuova asta stradale dello stralcio Sud è stato l’ingegnere di Anas Eutimio Mucilli, commissario straordinario del progetto. L’opera interessa i comuni di Casalecchio di Reno e, in parte, di Sasso Marconi. La nuova strada, che come detto sarà in variante alla Porrettana, sarà lunga circa 2 chilometri, avrà una corsia per senso di marcia e vedrà la costruzione di una galleria artificiale. La larghezza totale sarà di 10,5 metri: 3,75 per corsia più 1,5 di banchina laterale. Solo il tratto di raccordo con lo stralcio Nord sarà di quattro corsie totali, cioè due per senso di marcia. Il progetto per lo stralcio Sud prevede la realizzazione dei viadotti Faianello e Cantagallo: il primo sarà in prossimità dello svincolo di ricongiungimento con lo stralcio Nord, il secondo sorpasserà il tratto ferroviario Bologna-Vignola.

Per il progetto non si è ancora conclusa la gara d’appalto: le offerte, tre in tutto, sono state esaminate nella giornata di ieri. “L’auspicio – ha detto Mucilli – è di chiudere l’assegnazione entro un mese”. Dopodiché si passerà alla fase di progettazione esecutiva. Parallelamente, si avvieranno i processi per l’acquisizione delle aree, che saranno oggetto di esproprio, oltre che alla bonifica degli ordigni bellici.

L’intervento ferroviario

A presentare il progetto relativo all’intervento ferroviario è stato l’ingegnere di RFI Salvatore De Rinaldis. La specificità dell’intervento riguarda l’interramento di circa 1,8 chilometri di ferrovia, all’altezza della stazione di Casalecchio, la quale verrà a sua volta interrata. Motivo per il quale verrà creata una fermata temporanea, che però avrà tutte le caratteristiche di una vera e propria stazione. Questa fermata temporanea verrà posta sopra alla galleria artificiale che verrà costruita nell’ambito dell’intervento stradale.

La nuova stazione sarà posta a circa otto metri sotto il suolo, così come i binari. Alcuni tratti saranno in galleria, altri in trincea, vale a dire a cielo aperto ma circondati da dei muri che permettono l’ingresso e nella parte interrata. Il progetto prevede, naturalmente, il miglioramento dell’attuale ferrovia: nuovi binari, aree verdi, aree di sosta (non solo per auto private, ma anche biciclette e uno spazio per lo sharing) e una pista ciclabile. Nelle intenzioni, l’iter approvativo dovrebbe chiudersi entro il 2024. Un’altra specificità del progetto è l’eliminazione del passaggio a livello di via Marconi, che “è sempre uno degli obiettivi di chi si occupa di ferrovie, visti i numerosi problemi che i passaggi a livello comportano” conclude De Rinaldis.

VIDEO della seduta del Consiglio comunale sull'argomento