Nuova Porrettana, chiude il Ponte della Ferrovia: come cambiano viabilità e trasporti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dal 15 luglio chiuso il ponte sulla ferrovia Bologna-Porretta a Casalecchio di Reno, nell’ambito del progetto del Nodo ferro-stradale: il cantiere ANAS dello Stralcio stradale Nord attualmente in corso, meglio noto come “Nuova Porrettana”, prevede l’“intersezione” della nuova infrastruttura, costituita da una galleria artificiale, con il ponte sulla ferrovia Bologna-Porretta compreso tra la rotatoria Biagi e l’incrocio via Porrettana/Martiri della Libertà/Piave (incrocio che resterà libero dal cantiere).

Lunedì 8 luglio 2024 è stato chiuso il percorso ciclo-pedonale che corre lungo il ponte, mentre da lunedì 15 luglio e per circa 6 mesi, l’intero ponte verrà interdetto alla circolazione veicolare e pedonale: "Onde evitare la sospensione del traffico ferroviario e per accelerare i tempi di esecuzione, i lavori si svolgeranno anche di notte", fa sapere la Città Metropolitana.

Tale “intersezione” comporta la demolizione di una sezione del ponte sulla ferrovia per uno sviluppo di circa 50 m ed un rialzo del piano viabile di 70 cm per tenere conto delle esigenze delle sottostanti Nuova Porrettana e della linea ferroviaria Bologna-Porretta.

Il rialzo di 70 cm del piano viabile sarà raccordato nei tratti precedenti di via Porrettana comportando la riqualificazione di buona parte della rampa est (lato via Piave). Questi lavori rappresentano la prima fase di qualificazione dell’intero ponte sulla ferrovia e comporteranno la realizzazione di nuove barriere di sicurezza e la riqualificazione del percorso pedonale e ciclabile che si sviluppa a lato dell’asse stradale.

Come cambia la viabilità

Si consiglia di privilegiare l’utilizzo dell’Asse attrezzato sud-ovest per attraversare Casalecchio. La viabilità interna si dipanerà verso le direttrici nord e sud, della Porrettana e della Bazzanese, utili per bypassare il ponte.

Il percorso pedonale passerà dal parco Rodari/Casa della Salute per immettersi in Marconi e di lì in via Martiri della Libertà, e viceversa.

Restano percorribili: rotatoria Biagi, via Piave, via Martiri della Libertà.

Per raggiungere la Casa della Comunità

Per chi arriva dalla via Porrettana (dal lato della Casa della Conoscenza Biblioteca Cesare Pavese) o da via Piave, il tratto di Porrettana compreso tra via Piave e la rotonda Biagi è chiuso al traffico. La direzione obbligata è, quindi, per via Martiri della Libertà, via Marconi e, da qui, via Calzavecchio per tornare sulla Porrettana direzione rotonda Biagi.

Restano uguali gli accessi dalle altre direzioni afferenti alla Porrettana per chi proviene da Sasso Marconi e alla Rotonda Biagi.

Deviazioni bus

Interessate le linee 20, 79, 80, 83, 86, 92, 94, 671, 672, 676, 686, 706, 826, 856, N3.

Dalle ore 9.30 di lunedì 15 luglio, per consentire i lavori di realizzazione della Nuova Porrettana, la via Porrettana, nel tratto compreso tra via Piave e la rotonda Biagi, sarà chiusa al transito veicolare. Pertanto, le linee Tper effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

LINEA 20

- Il capolinea di via Marconi sarà soppresso. La fermata resta in vigore per le sole corse provenienti da S. Biagio. Tutte le corse con destinazione Casalecchio Marconi effettueranno quindi la deviazione ed il capolinea alla fermata Casalecchio Garibaldi.

- direzione Casalecchio Marconi/Casalecchio Garibaldi: … via Porrettana - via Garibaldi - via Isonzo - via 63^ Brigata Bolero - via Stazione (capolinea)

- fermate soppresse: Casalecchio Casa Conoscenza (7031), Casalecchio Nenni (6269), Meridiana Cristoni (6267),

- fermate provvisorie: Casalecchio Bixio (6258), Casalecchio Garibaldi (6254), Casalecchio Saffi (6248), Casalecchio Tripoli (6252), Casalecchio Isonzo (6250), Casalecchio Cimitero (6240).

- direzione Ponte Ronca: … via Porrettana - via Garibaldi - via Isonzo - via 63^ Brigata Bolero - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - raccordo Tangenziale - via Bazzanese …

- fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7031) - fermate provvisorie: Casalecchio Bixio (6258), Casalecchio Garibaldi (6254), Casalecchio Saffi (6248), Casalecchio Tripoli (6252), Casalecchio Isonzo (6250), Casalecchio Cimitero (6240), Stazione Casalecchio Garibaldi (6264).

- direzione San Biagio: regolare

- direzione Pilastro da Casalecchio Marconi: Via Stazione - via Piave - via Porrettana …

- fermata soppressa: Casalecchio Marconi (7046)

- fermate provvisorie: Stazione Casalecchio Garibaldi (6265), Casalecchio Piave (6266), Casalecchio Casa Conoscenza (7502).

- direzione Pilastro da Casalecchio Garibaldi: regolare

- direzione Pilastro da San Biagio: regolare

LINEA 79

- direzione Casalecchio: … via Bazzanese - raccordo Tangenziale - uscita via del Lavoro/centri commerciali - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer.

- fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7502).

-fermata provvisoria: Stazione Casalecchio Garibaldi (6263).

- direzione Giovanni XXIII: Via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - racc. Tangenziale - via Bazzanese …

- fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7031)

- fermata provvisoria: Stazione Casalecchio Garibaldi (6264)

LINEA 80

- direzione Cavalieri Ducati: … via 63^ Brigata Bolero - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - racc. Tangenziale - via Bazzanese …

- fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7031)

- fermata provvisoria: Stazione Casalecchio Garibaldi (6264)

- direzione Normandia: … via Bazzanese - raccordo Tangenziale - uscita via del Lavoro/centri commerciali - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - via U. Bassi - via Garibaldi …

- fermate soppresse: Casalecchio Bixio (6258), Casalecchio Garibaldi (6254)

- fermata provvisoria: Stazione Casalecchio Garibaldi (6263).

LINEA 83

- direzione Calderino: … rot. Malaguti - via Tadolini - viale Pertini - uscita 3 (Casteldebole) - via 63^ Brigata Bolero - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - raccordo Tangenziale - via Bazzanese …

- fermate soppresse: Crocefissi (7054), Croce Caravaggio (7052), Croce (7029), Casalecchio Villa Chiara (7033), Casalecchio Chiusa (7037), Casalecchio Casa Conoscenza (7031)

- fermata provvisoria: Stazione Casalecchio Garibaldi (6264)

- direzione Lame: … via Bazzanese - raccordo Tangenziale - uscita via del Lavoro/centri commerciali - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - via 63^ Br. Bolero - Asse Sud Ovest - v.le Pertini - uscita 2 (Croce) - rot. Malaguti …

- fermate soppresse: Casalecchio Casa Conoscenza (7502), Casalecchio Chiusa (7044), Casalecchio Villa Chiara (7038), Croce (7036), Croce Caravaggio (7051), Crocefissi (7053)

- fermate provvisorie: Stazione Casalecchio Garibaldi (6263), rotonda Malaguti (7163)

LINEA 86

- direzione Marullina: … via Porrettana - via Carducci - via Marconi - via Calzavecchio …

- fermate soppresse: Casalecchio Parco Rodari (7505), Casalecchio Croce Rossa (7503)

- fermata provvisoria: Casalecchio Stazione (7039)

- direzione Bologna: … via Bazzanese - raccordo Tangenziale - uscita via del Lavoro/centri commerciali - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - via U. Bassi - via Garibaldi …

- fermate soppresse: Casalecchio Bixio (6258), Casalecchio Garibaldi (6254)

- fermata provvisoria: Stazione Casalecchio Garibaldi (6263)

LINEA 92

- direzione Sasso Marconi: … via Porrettana - via Carducci - via Marconi - via Porrettana …

- fermate soppresse: Casal. Parco Rodari (7505), Casal. Croce Rossa (7503), Casalecchio Autostrada (70001)

- fermate provvisorie: Casalecchio Stazione (7039), Casalecchio Dante (7023)

- direzione Bologna: … via Porrettana - via Marconi - via Porrettana …

- fermate soppresse: Casalecchio Autostrada (70002), Casalecchio Croce Rossa (7504), Casalecchio Parco Rodari (7506), Casalecchio Casa Conoscenza (7502)

- fermate provvisorie: Casalecchio Dante (7032), Casalecchio Stazione (7040), Casalecchio Marconi (7046)

LINEE 94, 671, 672, 686

- direzione Lavino di Sopra: … via Porrettana - via Caravaggio - via S. dei Crocefissi - rot. Malaguti - via Tadolini - viale Pertini - uscita 3 (Casteldebole) - via 63^ Brigata Bolero - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - raccordo Tangenziale - via Bazzanese …

- fermate soppresse: Croce (7029), Casalecchio Villa Chiara (7033), Casalecchio Chiusa (7037), Casalecchio Casa Conoscenza (7031)

- fermate provvisorie: Croce Caravaggio (7051), Crocefissi (7053), Stazione Casalecchio Garibaldi (6264)

- direzione Bologna: … via Bazzanese - raccordo Tangenziale - uscita via del Lavoro/centri commerciali - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - via 63^ Br. Bolero - Asse Sud Ovest - v.le Pertini - uscita 2 (Croce) - rot. Malaguti - via S. dei Crocefissi - via Caravaggio - via Porrettana …

- fermate soppresse: Casalecchio Casa Conoscenza (7502), Casalecchio Chiusa (7044), Casalecchio Villa Chiara (7038), Croce (7036),

- fermate provvisorie: Stazione Casalecchio Garibaldi (6263), rot. Malaguti (7163) Crocefissi (7054), Croce Caravaggio (7052)

LINEA 676

- direzione Philip Morris da Bologna: … via Porrettana - via Caravaggio - via S. dei Crocefissi - rot. Malaguti - via Tadolini - viale Pertini - uscita 3 (Casteldebole) - via 63^ Brigata Bolero - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - raccordo Tangenziale - via Bazzanese …

- fermate soppresse: Croce (7029), Casalecchio Villa Chiara (7033), Casalecchio Chiusa (7037), Casalecchio Casa Conoscenza (7031)

- fermate provvisorie: Croce Caravaggio (7051), Crocefissi (7053), Stazione Casalecchio Garibaldi (6264)

- direzione Philip Morris da Stazione Casalecchio Garibaldi: regolare

- direzione Bologna: … via Bazzanese - raccordo Tangenziale - uscita via del Lavoro - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - via 63^ Br. Bolero - Asse Sud Ovest - v.le Pertini - uscita 2 (Croce) - rot. Malaguti - via S. dei Crocefissi - via Caravaggio - via Porrettana …

- fermate soppresse: Casalecchio Casa Conoscenza (7502), Casalecchio Chiusa (7044), Casalecchio Villa Chiara (7038), Croce (7036),

- fermate provvisorie: Stazione Casalecchio Garibaldi (6263), rot. Malaguti (7163) Crocefissi (7054), Croce Caravaggio (7052)

- direzione Stazione Casalecchio Garibaldi: regolare

LINEE 706, 826, 856

- direzione Sasso Marconi: … via Porrettana - via Caravaggio - via S. dei Crocefissi - rot. Malaguti - via Tadolini - viale Pertini - uscita 3 (Casteldebole) - via 63^ Brigata Bolero - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - raccordo Tangenziale - via Porrettana …

- fermate soppresse: Croce (7029), Casalecchio Villa Chiara (7033), Casalecchio Chiusa (7037), Casalecchio Casa Conoscenza (7031)

- fermate provvisorie: Croce Caravaggio (7051), Crocefissi (7053), Stazione Casalecchio Garibaldi (6264)

- direzione Bologna: … via Porrettana - raccordo Tangenziale - uscita via del Lavoro - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - via 63^ Br. Bolero - Asse Sud Ovest - v.le Pertini - uscita 2 (Croce) - rot. Malaguti - via S. dei Crocefissi - via Caravaggio - via Porrettana …

- fermate soppresse: Casalecchio Casa Conoscenza (7502), Casalecchio Chiusa (7044), Casalecchio Villa Chiara (7038), Croce (7036),

- fermate provvisorie: Stazione Casalecchio Garibaldi (6263), rot. Malaguti (7163) Crocefissi (7054), Croce Caravaggio (7052)

LINEA N3

-direzione Ponte Ronca: … via Porrettana - via Garibaldi - via Isonzo - via 63^ Brigata Bolero - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - raccordo Tangenziale - via Bazzanese …

- fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7031)

- fermate provvisorie: Casalecchio Bixio (6258), Casalecchio Garibaldi (6254), Casalecchio Saffi (6248), Casalecchio Tripoli (6252), Casalecchio Isonzo (6250), Casalecchio Cimitero (6240), Stazione Casalecchio Garibaldi (6264).

- direzione San Sisto: … via Bazzanese - raccordo Tangenziale - uscita via del Lavoro - via Berlinguer - rot. Cristoni - via Berlinguer - via Piave - via Porrettana …

- fermate provvisorie: Stazione Casalecchio Garibaldi (6263), Casalecchio Piave (6266)