Covid, effetto nuova variante. I ricoveri non diminuiscono: "Abbiamo abbassato l'attenzione"

Frena a Bologna il calo dei ricoveri per Covid. E il numero di contagi continua ad essere "abbastanza importante". Per questo occorre "recuperare ciò che abbiamo imparato durante la pandemia, perché negli ultimi tempi è evidente che abbiamo abbassato tutti un po' l'attenzione".

A dirlo è il direttore sanitario dell'Ausl di Bologna, Lorenzo Roti, questa mattina a margine dell'inaugurazione del nuovo Centro metropolitano per adozione e affidi. "La nuova variante non ha un grande impatto sulle ospedalizzazioni - spiega Roti - quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, però, è la non riduzione dei ricoveri, a fronte di un trend che avevamo in invece piena discesa. Se poi guardiamo il dato sugli effetti quotidiani della variante, in termine di casi positivi, questi continuano ad essere abbastanza importanti- avverte il dirigente Ausl - è evidente che adesso abbiamo abbassato tutti un po' l'attenzione e quindi la raccomandazione è recuperare ciò che abbiamo imparato. Cioè tenere la mascherina in ambienti chiusi e affollati, stare un po' a distanza quando parliamo con le persone e tenere il più possibile le finestre aperte".

Per quanto riguarda il recupero delle liste d'attesa, invece, "abbiamo preso l'impegno di non arretrare di neanche un intervento - ricorda Roti - anzi, stiamo provando ad autorizzare di più anche nelle sale operatorie degli ospedali periferici. Questo dovrebbe contribuire al graduale riassorbimento delle liste d'attesa accumulate durante il periodo Covid", afferma il direttore sanitario dell'Ausl di Bologna.

(Dire)