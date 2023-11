I postini si rifanno il look: Poste Italiane ha delle nuove divise

Pantaloni pratici ed elastici, polo fatte con materiale che proteggono dai raggi UV, giacca invernale con corpetto ben visibile, impermeabile e traspirabile. È questo il nuovo "outfit" dei 486 portalettere di tutta la provincia di Bologna, la prima in Italia ad adottare la nuova divisa di Poste Italiane. Un design, spiega l'azienda, "che unisce funzionalità ed estetica, tessuti riciclabili per tutelare l’ambiente e capi versatili" che si adattano al freddo dell'inverno e al caldo dell'estate. Cambio di look ma non di colori, con i postini che saranno riconoscibili grazie ai classici blu e giallo, a cui si aggiunge un grigio catarifrangente.

“Siamo soddisfatti dell’obiettivo raggiunto con le nuove divise in quanto rappresentano una

soluzione a misura dei nostri valori rispondendo a criteri di sostenibilità e innovazione", ha dichiarato

Maria Gabriella Carcione, Responsabile Ingegneria e Sicurezza Macroarea Logistica Centro Nord. "Il

Centro Distribuzione di Bologna Centro è il sito pilota per la distribuzione delle nuove divise e negli ultimi anni è stato sede di sperimentazione degli impianti di meccanizzazione di nuova tecnologia, come anche la sperimentazione dei nuovi palmari e i nuovi mezzi della flotta 'green'".