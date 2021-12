Nuove povertà, Maria in fila per un pasto caldo: "Ho lottato tutta la vita per tenere insieme la famiglia, la mensa sociale è l'ultima tappa"

"Ho lottato tutta la vita per tenere insieme la famiglia, ma non è servito". Lo dice a Bologna Today, la signora Maria (nome di fantasia) che abbiamo incontrato alle Cucine Popolari, la mensa sociale di via del Battiferro. Qui ci è arrivata dopo aver perso il lavoro, complice la pandemia. Una storia di nuova povertà, come tante purtroppo, lasciateci in eredità in questo periodo.

Maria è lucana, ha 65 anni e ci ha raccontato la sua storia: "Mio padre è morto quando avevo 7 anni e ha lasciato 5 figli, a 14 anni sono andata in collegio è ho studiato segretaria d'azienda... Ce l'ho messa tutta per tenere insieme la famiglia, ma non ce l'ho fatta".

Al di là delle difficoltà economiche, è la disgregazione il tormento di Maria, che ha conosciuto anche il più terribile dei dolori: "Ho perso una figlia nel 2012, aveva 38 anni, e sono andata ancora più giù... Non volevamo accettare che una donna così giovane e attiva potesse morire così, ha lavorato in molti locali bolognesi, era molto conosciuta, abbiamo anche richiesto due autopsie", ci dice "ho anche un’altra figlia, ma quando ci vediamo non riusciamo a esserci di conforto, perché portiamo entrambe dentro questa grande pena". Maria ha anche due nipoti: "Vedo solo uno di loro, quello che vive a Bologna, mi chiede spesso della mamma e io non so cosa rispondere".

Perché vieni alle Cucine popolari? "Bella domanda, ho sempre lavorato nei ristoranti, negli ultimi anni 'a chiamata', mi hanno fatto un contrattino, è un modo di lavorare abbastanza ingiusto, perché devi essere sempre a disposizione, ma quello c'era da fare e quello ho fatto".

Poi il fallimento del ristorante, la morte della figlia e infine lo sfratto: "Dopo un anno dalla morte di mia figlia, mi sono ritrovata fuori di casa, le Cucine popolari sono solo una tappa, sono passata da diverse opere e associazioni, a 65 anni chi mi prende a lavorare?".

Infine ha ottenuto un alloggio popolare: "Piccolo, ma va bene così, vivo con mio marito, è un po' più giovane di me, quindi forse ha più possibilità di trovare un lavoro migliore, per ora fa qualche tirocinio".

Nonostante tutto, non si legge la rassegnazione negli occhi di Maria: "Roberto (Morgantini, ideatore delle Cucine popolari- ndr) è una persona speciale, mi trovo molto bene alle Cucine popolari".

Come trascorrerai il Natale? "Purtroppo non si può stare insieme, quindi a casa io e mio marito, staremo bene, tranquilli".

Di cosa hai bisogno, cosa chiedi? "Ho lottato tutta la vita per tenere insieme la famiglia, ora sono sono stanca", ma non è rassegnata "Faccio ogni tanto qualche tirocinio, quindi un lavoro, ma a questa età chi mi prende?"

A Maria, con gli occhi vispi, non si può che augurare un pochino di serenità.