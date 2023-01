Piano per la scuola: nel 2023 10 nuove costruzioni, 400 posti in più al nido | VIDEO

Un maxi piano per la scuola con dieci cantieri solo nel 2023 per nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie. È il 'Piano Marshall' del Comune di Bologna, come definito dagli assessori Ara e Borsari, che entro la fine del mandato porterà ad avere quasi 20 nuove scuole.

L'obiettivo è l'aumento dei posti dei nidi che a fine lavori segnerà un +360. Così da abbattere le liste di attesa, visto che le domande sono in crescita. Se necessario infatti saranno trasferite sezioni di nido anche nelle attuali materne: per il futuro si mette in conto la riconversione di spazi oggi dedicati all'infanzia per ospitare posti zero-tre.

In totale si parla di oltre 100 milioni di euro di investimenti finanziati per meno di un terzo dal Pnrr, per oltre 70 milioni dal Comune di Bologna e per 7 milioni da Project financing/Privato. Il modello, soprattutto per nidi e scuole di infanzia, saranno le Cerini aperte al Savena proprio all’inizio di quest’anno: edifici a un unico piano, in mezzo al verde e ad impatto quasi zero.

Cantieri in corso o già terminati a inizio 2023

Nuova scuola dell’infanzia Cerini

Aperta a gennaio 2023

Scuola dell’infanzia: 84 posti

Finanziamento: 2,7 milioni (Miur: 1.350.000 euro, Comune: 1.350.000)

Completamento Scuole Rita Levi Montalcini (Savena)

Aperta a gennaio 2023, lavori palestra in ultimazione entro febbraio 2023

Scuola secondaria: 150 alunni

Finanziamento: 3.654.752 euro Comune di Bologna

Realizzazione Nuova Scuola dell’Infanzia Pozzati (Borgo Panigale–Reno)

Lavori in fase di esecuzione. Termine previsto dicembre 2023

Scuola dell’infanzia: 100 posti

Finanziamento: 2.900.000 euro Comune di Bologna

Nuovo Polo Scolastico Federzoni (Navile)

Avviati i lavori, fine prevista anno scolastico 2025-26

Scuola dell’infanzia: 270 alunni. Scuola primaria: 175 alunni

Finanziamento: 8.872.000 euro Comune di Bologna

Nuovo Polo Scolastico Carracci (Porto-Saragozza)

Lavori in fase di esecuzione. Presunta fine lavori agosto 2023

Scuola primaria: 125 alunni; Scuola secondaria di primo grado 270 alunni

finanziamento: 7.700.000 euro Comune di Bologna

Ampliamento Scuola primaria e realizzazione Scuola dell’infanzia Tempesta (San Donato-San Vitale)

Lavori in fase di esecuzione. Presunta fine lavori fine 2023

Scuola dell’infanzia: 100 alunni; Scuola primaria: 125 alunni

Finanziamento: 1.914.500 Comune di Bologna (di cui 1.695.000 contributo regionale)

Cantieri in partenza nel 2023

Realizzazione Nuovo nido al Fossolo in via Barbacci (Savena)

Avvio cantieri entro settembre 2023

Nido: 84 nuovi posti

Finanziamento: 4.065.500 euro Pnrr e 86.500 euro Comune di Bologna

Demolizione e ricostruzione Nuovo nido Cavazzoni (Savena)

Avvio cantieri entro settembre 2023

Nido: 84 posti (di cui 24 nuovi)

Finanziamento: 4.065.500 euro Pnrr e 86.500 euro Comune di Bologna

Nuovo nido Parco Grosso (Navile)

Avvio cantieri entro dicembre 2023

Nido: 84 nuovi posti

Finanziamento: Project financing 3.500.000 euro

Ampliamento Polo 0-6 Marzabotto in via Monterumici (Porto-Saragozza)

Avvio cantieri entro settembre 2023

Nido: 78 posti (di cui 42 nuovi); Scuola Infanzia: 75 posti

Finanziamento: 4.020.400 euro Pnrr e 174.800 euro Comune di Bologna

Realizzazione del Nuovo Polo 0-6 in via Meneghini (Borgo Panigale–Reno)

Avvio cantieri entro settembre 2023

Nido: 78 nuovi posti; Infanzia: 50 nuovi posti

Finanziamento: 4.199.800 euro Pnrr e 182.600 euro Comune di Bologna

Realizzazione Nuove scuole Besta e successiva demolizione dell’esistente (San Donato-San Vitale)

Progettazione definitiva. Avvio cantiere prevista entro fine 2023

Scuola secondaria di primo grado: 450 alunni (di cui 25 nuovi posti)

Finanziamento: 13.600.000 euro Comune di Bologna e 2.000.000 euro Pnrr

Realizzazione Nuove scuole Dozza e successiva demolizione dell’esistente (Borgo Panigale–Reno)

Avvio cantieri entro dicembre 2023

Scuola secondaria di primo grado: 525 alunni (di cui 75 posti nuovi)

Finanziamento: 16.350.000 euro Comune di Bologna

Ampliamento Scuola secondaria Mazzini (Borgo Panigale–Reno)

Avvio cantieri entro settembre 2023

Scuola secondaria di primo grado: 225 alunni

Finanziamento: 4.700.000 euro Comune di Bologna

Demolizione e ricostruzione in sito Scuola primaria A. Avogli (Porto-Saragozza)

Avvio cantieri entro dicembre 2023

Scuola primaria: 125 alunni

Finanziamento: Pnrr 3.000.000 euro

Scuola nel bosco a Villa Aldini

Attraverso la ristrutturazione della ex casa degli invalidi in via dell’Osservanza verrà realizzata la scuola nel bosco che prevede 3 aule per una scuola dell’infanzia per un totale di 84 bambini.

Gli altri spazi saranno dedicati a laboratori aperti alle altre scuole di Bologna.

Avvio dei lavori autunno 2023

Finanziamento: 4.500.000 euro da Pnrr (non ancora definitivo perché nello stesso finanziamento della ristrutturazione di Villa Aldini)

Nuovo nido Fossolo tra viale Lenin e viale Felsina (Savena)

Progettazione prevista per il 2024 e cantiere a seguire

Nido: 84 nuovi posti

Finanziamento: privato 3.500.000 euro

Nuovo nido Corticella(Navile)

Cantiere previsto nel 2024

Nido: 84 posti (di cui 42 nuovi)

Finanziamento: circa 4.000.000 euro Comune di Bologna

Nuovo Polo Zanotti De Vigri (Borgo Panigale–Reno)

Cantiere previsto per il 2025

Scuola primaria: 125 alunni; scuola secondaria di primo grado: 300 alunni

Finanziamento: 6.300.000 Comune di Bologna

Manutenzione edifici esistenti

Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici esistenti sono in corso interventi per un totale di circa 14 milioni di euro. Nel dettaglio:

Scuole Testoni Fioravanti, Grosso, Gandino Guidi, Romagnoli Panzini, Tambroni e nidi Lunetta Gamberini, Roselle (Lotto I); Scuole Guercino e Jacopo della Quercia (Lotto II): efficientamento energetico con sostituzione di infissi, installazione di schermature, coibentazione esterna, realizzazione cappotto esterno. L'importo dei lavori del Lotto I è di 6.250.000 euro, quello dei lavori del Lotto II è di 5.190.000.

Scuole Viscardi (Savena): sistemazione del giardino esterno. Importo oltre 150mila euro.

Scuole Gualandi (San Donato-San Vitale): installazione dell'ascensore. Importo 250mila euro.

Scuole Futura (Borgo Panigale-Reno): installazione di un nuovo sistema di oscuramento. Importo 150mila euro.

Scuola dell'infanzia Rocca (San Donato-San Vitale): efficientamento energetico e miglioramento sismico. Importo 1.739.803,07 euro.

Per il 2023 sono inoltre programmati i seguenti lavori del valore di oltre 1 milione di euro:

Scuole Salvo D'Acquisto (Navile): interventi di mitigazione acustica. Importo circa 520 mila euro (contributo regionale IRESA: imposta regionale sulle emissione sonore aeromobili).

Scuole dell'infanzia Zucchelli (Navile): efficientamento energetico e sostituzione infissi. Importo 250mila euro finanziato con fondi PNRR.

Plesso scolastico Don Bosco (San Donato-San Vitale): manutenzione straordinaria della copertura. Importo 300mila euro.

Nel 2022 erano inoltre stati ultimati interventi di miglioramento sismico alle scuole Lavinia Fontana e di adeguamento al Certificato Prevenzione Incendi in varie scuole (scuole primarie Carducci e Don Marella, scuole secondarie Farini e Testoni Fioravanti) per un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro.